В Украине подтвердили два новых случая коронавируса

После того, как в Житомирской области умерла пенсионерка из-за коронавируса , с

Так, сообщается, что по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области.

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.

Как сообщали Українські Новини, у вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили, всего на борту находилось 123 человека, из которых 98 человек из автобусов, которые застряли на границе Италии и Словении, и 25 человек, проявивших желание вернуться в Украину по предложению Министерства иностранных дел Украины. 13 марта, Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина эвакуирует украинцев из Италии и Словении.

Тем временем украинцы "застряли" в аэропортах Европы: рейсы в Украину по ошибке отменили на сутки раньше.



А Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.

