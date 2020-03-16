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16 марта 2020, понедельник, 10:01 2200
Общество 2020-03-16T10:15:45+02:00
Українські Новини
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса

В Украине подтвердили два новых случая коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

После того, как в Житомирской области умерла пенсионерка из-за коронавируса, сегодня, 16 марта, подтвердились два новых случая коронавируса в Украине. Об этом говорится в сообщении МОЗ.

Так, сообщается, что по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области.

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.

Как сообщали Українські Новини, у вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили, всего на борту находилось 123 человека, из которых 98 человек из автобусов, которые застряли на границе Италии и Словении, и 25 человек, проявивших желание вернуться в Украину по предложению Министерства иностранных дел Украины. 13 марта, Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина эвакуирует украинцев из Италии и Словении.

Тем временем украинцы "застряли" в аэропортах Европы: рейсы в Украину по ошибке отменили на сутки раньше.

А Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.

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В Украине подтвердили два новых случая коронавируса
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