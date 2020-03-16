підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 березня 2020, понеділок, 10:01 49
Суспільство 2020-03-16T10:20:36+02:00
Українські Новини
В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу

В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, коронавірус в українців
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Після того, як в Житомирській області померла пенсіонерка через коронавірус, сьогодні, 16 березня, підтвердилися два нових випадки коронавірусу в Україні. Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Так, повідомляється, що за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області.

В загальному вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила понад 500 зразків.

Як повідомляли Українські Новини, у евакуйованих з Італії українців коронавірус не виявили, всього на борту перебувало 123 людини, з яких 98 осіб з автобусів, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, та 25 осіб, які виявили бажання повернутися в Україну за пропозицією Міністерства закордонних справ України. 13 березня, Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна евакуює українців з Італії та Словенії.

Тим часом українці застрягли в аеропортах Європи: рейси в Україну за помилку скасували на добу раніше.

А Одеса з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Спалах коронавірусу коронавірус в українців

В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу
Українці застрягли в аеропортах Європи: рейси в Україну помилково скасували на добу раніше
Новини
Долар і євро злетіли: курс валют в обмінниках на початку тижня 10:33
Дванадцять українців за кордоном заразилися коронавірусом, - МЗС 10:21
У МОЗ хочуть обмежити пересування по Україні через коронавірус 10:17
ЄБРР виділить €1 млрд країнам з розвинутою економікою для боротьби з наслідками коронавірусу 10:17
В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу 10:01
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Росія закрила залізничне сполучення з Україною та Молдовою 11:12
Порошенко терміново вилітає до Києва через Лондон, де забере дітей, - ЗМІ 23:59
Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня 09:12 Інфографіка
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
17 березня Україна закриє кордони. Як українцям повернутися з-за кордону 15:32 Доповнено
Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня 09:12 Інфографіка
Коронавірус. Фото: freepik
Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня 08:40 Карта
більше новин
НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від падіння
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok