В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу

Так, повідомляється, що за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області.

В загальному вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила понад 500 зразків.

Як повідомляли Українські Новини, у евакуйованих з Італії українців коронавірус не виявили, всього на борту перебувало 123 людини, з яких 98 осіб з автобусів, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, та 25 осіб, які виявили бажання повернутися в Україну за пропозицією Міністерства закордонних справ України. 13 березня, Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна евакуює українців з Італії та Словенії.

Тим часом українці застрягли в аеропортах Європи: рейси в Україну за помилку скасували на добу раніше.

А Одеса з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів.