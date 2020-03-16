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16 марта 2020, понедельник, 08:56 296
Общество 2020-03-16T08:56:27+02:00
Українські Новини
Украинцы "застряли" в аэропортах Европы: рейсы в Украину по ошибке отменили на сутки раньше

Украинцы "застряли" в аэропортах Европы: рейсы в Украину по ошибке отменили на сутки раньше

Надежда Комендантова
Украинцы, Европа, Lufthansa, Коронавирус, аэропорты, отмена авиарейсов, Немецкая авиакомпания Lufthansa, запрет перелетов
lufthansa. Фото: lufthansagroup
lufthansa. Фото: lufthansagroup

В то время, как у вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили, часть европейских авиакомпаний уже в воскресенье отменили рейсы в украинские аэропорты, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов.

Об этом сообщает "Европейская правда"

Так, авиакомпании Lufthansa и Austrian airlines (обе управляются группой Lufthansa) уже в воскресенье отменили часть своих рейсов в Киев и сообщили пассажир об отмене всех рейсов в понедельник.

Так, в воскресенье в Киев не вылетели два рейса из Франкфурта LH 1492 и LH 1494 Их вылет был отменен в последний момент, пассажиры (в том числе транзитные) не были предупреждены об отмене. В Вене так же неожиданно был отменен рейс в Киев OS 667, который должен был прибыть в Киев в 00:15.

Из-за этого в обоих аэропортах "застряло" немало украинских граждан, пытающихся вернуться на родину до 17 марта, когда регулярное сообщение будет прекращено.

Также статус "отмененных" имеют все рейсы группы Lufthansa на понедельник - три из Франкфурта, 2 из Мюнхена, 2 из Вены.

По данным МИД, причиной отмены стала ошибка авиакомпании, которая решила, что запрет на полеты начинается на сутки раньше.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщила генеральный консул Украины во Франкфурте Алла Полевая, сотрудники которой вели диалог с перевозчиком, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. "Как выяснилось, Lufthansa отменила сегодняшний рейс и все последующие из-за, якобы, имеющейся у авиакомпании информации о закрытии Украиной авиасообщение с другими странами в воскресенье в 22:00", - рассказала дипломат, отметив, что перевозчик так и не предоставил объяснений, откуда у него появилась ложная информация о сроках запрета.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы пассажиры смогли вылететь в понедельник, дипломаты планируют переговоры с главным офисом авиакомпании в Кельне.

Между тем, пассажиры сообщают об отмене крайней мере части рейсов в города Украины других европейских авиакомпаний - так, пассажирам поступила информация, что в понедельник будут отменены некоторые рейсы WizzAir.

Как сообщали Українські Новини, у эвакуированных из Италии украинцев коронавирус не обнаружили. Всего на борту находилось 123 человека, из которых 98 человек из автобусов, которые застряли на границе Италии и Словении, и 25 человек, проявивших желание вернуться в Украину по предложению Министерства иностранных дел Украины.

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