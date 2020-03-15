Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00

Самолет авиакомпании SkyUp доставит 123 украница из Венеции (Италия) в Борисполь (Киев) сегодня, около 23:00.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге в воскресенье, передают Українськi Новини.

"Будем ориентировочно в 22:30-23:00 встречать борт уже в аэропорту Борисполь", - сказал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что всего на борту находится 123 человека, из которых 98 человек из автобусов, которые застряли на границе Италии и Словении, и 25 человек, проявивших желание вернуться в Украину по предложению Министерства иностранных дел Украины.

Он также сообщил, что ранее 28 граждан проявили желание вернуться в Украину, но позже 3 из них не прибыли вовремя на регистрацию на рейс.

Кроме этого, Кулеба отметил, что 2 граждан, которые возвращаются в Украину, имеют разрешение на постоянное проживание в стране, и еще 2 граждан имеют, кроме украинского паспорта, паспорта других государств.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

13 марта Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина эвакуирует украинцев из Италии и Словении.