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16 марта 2020, понедельник, 08:15 203
Общество 2020-03-16T08:15:33+02:00
Українські Новини
У вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили

У вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили

Анна Рудык
Коронавирус, Эвакуация украинцев, коронавирус у украинцев, Эвакуация украинцев из Италии
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

У всех эвакуированных из Италии украинцев тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что в аэропорту "Борисполь" был проведен экспресс-тест на  COVID-19123 эвакуированным из Италии.

Отмечается, что итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров до посадки в самолет. Было осуществлено также температурный скрининг.

"Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор", - отметили в МОЗ.

Также по прибытии самолета в Украину в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19.

Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода).

Как сообщали Українські Новини, всего на борту находилось 123 человека, из которых 98 человек из автобусов, которые застряли на границе Италии и Словении, и 25 человек, проявивших желание вернуться в Украину по предложению Министерства иностранных дел Украины.

Ранее, 13 марта, Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина эвакуирует украинцев из Италии и Словении.

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