Сегодня эвакуируют 95 украинцев из Италии. Самолет SkyUp вылетел из Борисполя

В связи с введением карантина в Украине и закрытием авиасообщений с 17 марта, самолет авиакомпании SkyUp вылетел из Борисполя (Киев) для эвакуации 95 украинцев из Венеции (Италия).

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передают Українськi Новини.

"15 марта Украина эвакуирует 95 своих граждан из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией. Самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airlines вылетел из аэропорта Борисполь в 16:00", - говорится в нем.

Отмечается, что это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина.

Самолет совершит полет по маршруту Киев (Борисполь) - Венеция (аэропорт Марко Поло) - Киев (Борисполь).

На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф, а весь экипаж будет обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки на самолет в соответствии с алгоритмами, также во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор.

Подчеркивается, что по прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел организовывает эвакуацию 100 украинцев, находящихся на границе Италии и Словении.

Тем временем украинских туристов на курортах Египта закрыли на карантин.