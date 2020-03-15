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15 марта 2020, воскресенье, 18:20 390
Общество 2020-03-15T18:55:25+02:00
Українські Новини
Сегодня эвакуируют 95 украинцев из Италии. Самолет SkyUp вылетел из Борисполя

Сегодня эвакуируют 95 украинцев из Италии. Самолет SkyUp вылетел из Борисполя

Таня Войтюк
Италия, Венеция, Эвакуация, Коронавирус, SkyUp Airlines, коронавирус в Италии
SkyUp Airlines. Фото: Kharkiv Airport
SkyUp Airlines. Фото: Kharkiv Airport

В связи с введением карантина в Украине и закрытием авиасообщений с 17 марта, самолет авиакомпании SkyUp вылетел из Борисполя (Киев) для эвакуации 95 украинцев из Венеции (Италия).

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передают Українськi Новини.

"15 марта Украина эвакуирует 95 своих граждан из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией. Самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airlines вылетел из аэропорта Борисполь в 16:00", - говорится в нем.

Отмечается, что это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина.

Самолет совершит полет по маршруту Киев (Борисполь) - Венеция (аэропорт Марко Поло) - Киев (Борисполь).

На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф, а весь экипаж будет обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки на самолет в соответствии с алгоритмами, также во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор.

Подчеркивается, что по прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел организовывает эвакуацию 100 украинцев, находящихся на границе Италии и Словении.

Тем временем украинских туристов на курортах Египта закрыли на карантин.

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