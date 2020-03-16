Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов

Одесса вслед за Львовом с 16 марта 2020 года 00:00 временно закрывает объекты общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек. Об этом говорится в ряспоряжении городского главы Геннадия Труханова № № 218 от 15.03.2020 года.

"16 марта 2020 с 00.00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в. Одессе, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер", - говорится в распоряжении.

В Одессе закрываются такие заведения:

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательных центров;

строительных рынков и других (кроме продуктовых)

ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

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