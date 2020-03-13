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13 марта 2020, пятница, 15:39 3047
Медицина 2020-03-13T16:37:00+02:00
Українські Новини
В Житомирской области умерла пенсионерка из-за коронавируса

В Житомирской области умерла пенсионерка из-за коронавируса

Таня Войтюк
Житомирская область, Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, коронавирус у украинцев, Смерть от коронавируса в Украине
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

В Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Женщина из Житомирской области, у которой 12 марта подтвердили случай COVID-19 и у которой утром 13 марта начал падать уровень кислорода в крови, скончалась из-за коронавируса.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус інфо".

Согласно сообщению Государственной пограничной службы Украины, женщина вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. Пациентке был 71 год.

Минздрав Украины отмечает, уязвимой группой для заражения коронавирусом являются люди пожилого возраста и люди с хроническими болезнями и слабым иммунитетом - они более склонны к развитию тяжелых заболеваний.

В Украине от коронавируса погибла женщина в Житомирской областиВ Украине от коронавируса погибла женщина в Житомирской области

Информацию о смерти от коронавируса на брифинге подтвердил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он сообщил, что у женщины была двухсторонняя пневмония и врачи не смогли спасти ей жизнь.

Что делать в случае обнаружения коронавирусаЧто делать в случае обнаружения коронавируса

Как сообщали Українські Новини, 12 марта подтвердили еще 1 случай заражения COVID-19. По состоянию на 13 марта в Украине подверждено 3 случая коронавируса.

В ВОЗ предупредили, что инкубационный период коронавируса составляет от 1 до 14 дней от момента заражения до проявления первых симптомов.

В случае появления симптомов коронавируса неоходимо самоизолироваться и сообщить о симптомах семейному врачу. После рекомендаций врача необзодимо позвонить на государственную горячую линию по номеру 1545.  

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