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16 березня 2020, понеділок, 05:50 3 Карта
Суспільство 2020-03-16T06:00:01+02:00
Українські Новини
Вдень потеплішає, а вночі до -12: якою буде погода на початку тижня

Вдень потеплішає, а вночі до -12: якою буде погода на початку тижня

Варвара Горобець
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Заморозки будуть по всій Україні. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello
Заморозки будуть по всій Україні. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello

На вихідних в Україні, як обіцяли синоптики, суттєво похолоднішало, в деяких областях випав сніг, а в Київ увірвався сильний морозний вітер. Після потепління на початку березня холодна погода збережеться і на початку тижня, але буде дещо тепліше, ніж на вихідних, і в понеділок 16 березня очікуються заморозки місцями до -12 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

В понеділок у Києві буде ясно, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, удень +6...+8 градусів.

Карта погоди в Києві і області. Фото: meteo.gov.uaКарта погоди в Києві і області. Фото: meteo.gov.ua

На заході України очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8, удень +6...+11. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -7...-12, удень +2...-3. У Моршині без опадів, температура повітря вночі -5...-7, удень +8...+10. У Трускавці без опадів, температура повітря вночі -4...-6, удень +9...+11 градусів. У Сваляві без опадів, температура повітря вночі -2...-4, вдень +8...+10 градусів.

На півночі України очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8, вдень +4...+9. У центрі України також буде хмарно і без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8, вдень +4...+9. У східних областях – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м с. Температура повітря вночі -3...-8, удень +2...+7.

У південних областях також невелика хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м с. Температура повітря вночі -2...-7, удень +4...+9. У Криму невелика хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6, удень +4...+9.

У Ялті без опадів. Температура вночі 0...-2, вдень +6...+8.

Карта погоди в Україні на 16 березня. Фото: meteo.gov.uaКарта погоди в Україні на 16 березня. Фото: meteo.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозами Гідрометцентру заморозки в Україні розпочнуться з другої половини березня і протримаються щонайменше два тижні до квітня. А тим часом синоптики обіцяють влітку 2020 року мінливу погоду зі зливами, ураганами і рекордною спекою. Крім того, європейські експерти також не тішать прогнозами і припускають, що глобальні кліматичні зміни загрожують сільському господарству.

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