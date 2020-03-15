Вернется зима со снегом и морозами: синоптики резко изменили прогноз до конца марта

В то время, как в ближайшие дни в Украине резко похолодает, что связано с приходом арктического воздуха, во второй половине марта ожидается улучшение погодных условий.

Об этом "Фактам" сообщил народный синоптик Владимир Деркач.

"Осадков ожидается немного. После 10 марта будут наблюдаться температурные качели, а потом существенно потеплеет и до конца второй десятидневки будет комфортная температура", – рассказал синоптик.

По его словам, потепление начнется в третьей декаде месяца.

"Несмотря на незначительное похолодание, весна уже не отступит. Осадки в этот период ожидаются небольшие", – добавил Деркач.

В то же время, некоторые синоптики резко изменили прогноз до конца марта - теперь на картах погоды появились дневные "минусы" и снегопады.

В частности, по прогнозу синоптиков Gismeteo, в конце месяца в Украине будет холодно, а местами - даже днем мороз.

С 15 по 17 марта придут ночные морозы до -4 градусов, местами выпадет снег. Потом в Украине снова потеплеет, но с 22 по 27 число будет очень холодно, морозы будут даже днем.

В Киеве и Львове до -1... -2, ночью - до -6 градусов, в некоторых областях ожидается снег.

После чего в страну придет потепление, начало апреля, по предварительному прогнозу, будет по-весеннему теплым.

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий прогноз на 80 лет