подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Вернется зима со снегом и морозами: синоптики резко изменили прогноз до конца марта
15 марта 2020, воскресенье, 05:50 1081 Инфографика
Политика 2020-03-15T05:50:01+02:00
Українські Новини
Вернется зима со снегом и морозами: синоптики резко изменили прогноз до конца марта

Вернется зима со снегом и морозами: синоптики резко изменили прогноз до конца марта

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине
Мокрый снег. Фото: bagnet.org
Мокрый снег. Фото: bagnet.org

В то время, как в ближайшие дни в Украине резко похолодает, что связано с приходом арктического воздуха, во второй половине марта ожидается улучшение погодных условий.

Об этом "Фактам" сообщил народный синоптик Владимир Деркач.

"Осадков ожидается немного. После 10 марта будут наблюдаться температурные качели, а потом существенно потеплеет и до конца второй десятидневки будет комфортная температура", – рассказал синоптик.

По его словам, потепление начнется в третьей декаде месяца.

"Несмотря на незначительное похолодание, весна уже не отступит. Осадки в этот период ожидаются небольшие", – добавил Деркач.

В то же время, некоторые синоптики резко изменили прогноз до конца марта - теперь на картах погоды появились дневные "минусы" и снегопады. 

В частности, по прогнозу синоптиков Gismeteo, в конце месяца в Украине будет холодно, а местами - даже  днем мороз.

С 15 по 17 марта придут ночные морозы до -4 градусов, местами выпадет снег. Потом в Украине снова потеплеет, но с 22 по 27 число будет очень холодно, морозы будут даже днем.

В Киеве и Львове до -1... -2, ночью - до -6 градусов, в некоторых областях ожидается снег.

После чего в страну придет потепление, начало апреля, по предварительному прогнозу, будет по-весеннему теплым.

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий прогноз на 80 лет

Больше новостей о: Погода Прогноз Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине

Похолодает до -6, местами пройдут снегопады: погод...
Вернутся морозы: синоптик предупредила о резкой см...
Вместе с сильными дождями вернется снег и похолода...
Аномальная жара превратит Европу в пустыню: синопт...
Полный список закрытых пунктов перехода границы
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены
Новости
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Чтобы выйти на улицу, итальянцы заполняют декларации: фото документа 08:00 Документ
Вернется зима со снегом и морозами: синоптики резко изменили прогноз до конца марта 05:50 Инфографика
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
Как вернуться домой и куда еще можно выехать: вся информация от таможни 23:41
больше новостей
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта 08:22 Инфографика
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
МИД заявляет, что будет праздновать День победы, несмотря на заявление Пристайко об обратном 07:01 Документ
больше новостей
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Глава МАУ обвинил во лжи Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан-Киев" 18:15
Марш добровольцев. Фото: Информатор
В центре Киева митингуют добровольцы: прямая трансляция 12:53 Дополнено
больше новостей
Как вернуться домой и куда еще можно выехать: вся информация от таможни
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok