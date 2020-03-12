Аномальные жары превратят Европу в пустыню: синоптики дали устрашающий прогноз на 80 лет

Европе угрожает сильная засуха, которая превратит континент в пустыню

В то время, как синоптики прогнозируют, что жары и погодные аномалии станут нормой в ближайшие 10 лет, Европа в последнее время страдает от увеличения экстремальных погодных и климатических явлений. Кроме того, всему континенту угрожает обезвоживание из-за чего в упадке может оказаться сельское хозяйство.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews, эксперты отметили, что такие изменения также затронут и Украину. К 2100 году стоимость сельскохозяйственных угодий в некоторых регионах на юге Европы снизится более чем на 80%.

Это может привести к заброшенности сельскохозяйственных земель. Эксперты полагают, что больше всего от таких изменений пострадают регионы Средиземноморья и юго-восточной Европы.

Засуха наступит из-за повышения температуры воздуха и значительного уменьшения количества осадков на территории Европы. Кроме того, люди будут страдать из-за дефицита воды.

При этом, по данным Европейского агентства по окружающей среде, в Центральной и Восточной Европе сильные дожди могут увеличиться на 35%, что приведет к наводнению сельскохозяйственных земель.

Эксперты также отмечают, что повышение температуры воздуха за последние 40 лет позволило посевам расшириться на север. Поэтому есть предположение, что сдвиг будет продолжаться, и урожайность пойдет на возрастание.

Прогноз погоды на весь 2020 год от народного синоптика. Фото: Сегодня

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.