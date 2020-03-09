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09 марта 2020, понедельник, 05:30 151
Жизнь 2020-03-09T05:30:01+02:00
Українські Новини
В конце марта ударят заморозки, - синоптики

В конце марта ударят заморозки, - синоптики

Ярина Вацяк
Погода, Заморозки, Прогноз погоды, погода в Украине, прогноз погоды на месяц, погода в марте
Заморозки. Фото: pixabay.com
Заморозки. Фото: pixabay.com

Вторая половина марта обещает быть холоднее, чем первая. Так, по прогнозу погоды на месяц на сайте Meteoprog, температура опустится ниже 0 градусов 17 марта. До конца марта ночью будут наблюдаться заморозки.

По прогнозу погоды на месяц в Украине от Gismeteo, самые большие заморозки будут наблюдаться в последние выходные. Так, 28 и 29 марта ночь температура опустится до -7 градусов, в Карпатах возможен снег.

Прогноз погоды в марте Инфографика: meteoprogПрогноз погоды в марте Инфографика: meteoprog

До этого в Украине сохраниться теплая весенняя погода.

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура ожидается 1-7 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Прогноз погоды в Киеве в марте Скриншот: gismeteoПрогноз погоды в Киеве в марте Скриншот: gismeteo

Прогноз погоды в Карпатах в марте Скриншот: gismeteoПрогноз погоды в Карпатах в марте Скриншот: gismeteo

Прогноз погоды в Харькове в марте Скриншот: gismeteoПрогноз погоды в Харькове в марте Скриншот: gismeteo

Как сообщали Українські Новини,  из-за аномальной погоды зимой и осенью в Украине возможны ограничения прав на водоснабжение.

В Киеве метеорологическая весна началась 10 февраля 2020 года. При этом Центральная геофизическая обсерватория так и не сообщала о завершении метеорологической осени и начале метеорологической зимы. 

Тем временем, февраль-2020 стал самым жарким в мире.

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