Спасатели предупредили о ветре в некоторых областях Украины

В субботу, 14 марта, в большинстве областей Украины будут порывы ветра 15-20 метров в секунду Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 14 марта ночью в западных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м / с, в Киеве порывы ветра 15-18 м / с, а в Киевской области - 15-20 м/с.", - говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщали Українські Новини, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в субботу, 14 марта, пройдут дожди, даже местами с мокрым снегом, вероятны в западных и северных областях. А в воскресенье, 15 марта, в Украине повсеместно будет сухо, может, и солнечно, но похолодает до "минусов".

Также циклон Gizela из Европы принесет в Украину дожди и мороз.

Ранее сообщалось о том, что синоптики прогнозируют летом тропически ливни, ураганы с сильным ветром и градом, а также резкие перепады температур. В частности, в начале июня прогнозируют дожди и сильный ветер, в июле погода будет сухой и теплой, а в августе погода будет переменчивая.