подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
14 марта 2020, суббота, 18:26 65
Общество 2020-03-14T18:26:52+02:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о ветре в некоторых областях Украины

Спасатели предупредили о ветре в некоторых областях Украины

Елена Новикова
Ветер, Укргидрометцентр, ГСЧС, Порывы ветра
Ветер. Фото: Gismeteo
Ветер. Фото: Gismeteo

В субботу, 14 марта, в большинстве областей Украины будут порывы ветра 15-20 метров в секунду Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 14 марта ночью в западных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м / с, в Киеве порывы ветра 15-18 м / с, а в Киевской области - 15-20 м/с.", - говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщали Українські Новини, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в субботу, 14 марта, пройдут дожди, даже местами с мокрым снегом, вероятны в западных и северных областях. А в воскресенье, 15 марта, в Украине повсеместно будет сухо, может, и солнечно, но похолодает до "минусов".

Также циклон Gizela из Европы принесет в Украину дожди и мороз.

Ранее сообщалось о том, что синоптики прогнозируют летом тропически ливни, ураганы с сильным ветром и градом, а также резкие перепады температур. В частности, в начале июня прогнозируют дожди и сильный ветер, в июле погода будет сухой и теплой, а в августе погода будет переменчивая.

Больше новостей о: Ветер Укргидрометцентр ГСЧС Порывы ветра

17 марта Украина закроет границы. Как украинцам вернуться из-за границы
Кабмин пока не намерен вводить ограничения передвижения по Украине, - Криклий
Новости
Кабмин пока не намерен вводить ограничения передвижения по Украине, - Криклий 18:31
Спасатели предупредили о ветре в некоторых областях Украины 18:26
Этот вирус детей не поражает, а умрут сейчас все пенсионеры, — министр здравоохранения Украины. 17:59
Порошенко экстренно хочет вернуться в Украину из Испании, - СМИ 17:30
Ни один доброволец не возьмет награду из рук Зеленского, - Андрей Билецкий 16:25
больше новостей
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких 10:32
Украина закрывает границы: что это означает 17:32
МИД заявляет, что будет праздновать День победы, несмотря на заявление Пристайко об обратном 07:01 Документ
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
больше новостей
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
Глава МАУ обвинил во лжи Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан-Киев" 18:15
Марш добровольцев. Фото: Информатор
В центре Киева митингуют добровольцы: прямая трансляция 12:53 Дополнено
МИД заявляет, что будет праздновать День победы, несмотря на заявление Пристайко об обратном 07:01 Документ
В подконтрольной "ДНР" Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса. Режим пропуска через КПВВ изменят 12:08
больше новостей
Кабмин намерен эвакуировать украинцев из Италии из-за вспышки коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok