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07 марта 2020, суббота, 05:59 257
Жизнь 2020-03-07T05:59:02+02:00
Українські Новини
Со второй половины марта начнутся заморозки

Со второй половины марта начнутся заморозки

Ярина Вацяк
Погода, Заморозки, Прогноз погоды, Погода весной, погода в марте
Заморозки. Фото: mirvkartinkah.ru
Заморозки. Фото: mirvkartinkah.ru

Во второй половине марта в Украине ожидаются заморозки, возможен небольшой снег в то время, как из-за аномальной погоды зимой и осенью в Украине возможны ограничения прав на водоснабжение, а февраль-2020 стал самым жарким в мире.

Так, по прогнозу погоды, с 15 марта температура воздуха ночью может упасть до -7 градусов.

По данным сайта Gismeteo, в конце марта температура ниже нуля может опуститься не только днем, но и ночью. Также 26 марта возможен снег.

Прогноз погоды в Киеве на март 2020. Инфографика: GismeteoПрогноз погоды в Киеве на март 2020. Инфографика: Gismeteo

Кроме того, во второй половине марта в Карпатах по прогнозу погоды возможен сильный снег, температура ночью в Ивано-Франковской области может опускаться до -9 градусов.

Прогноз погоды в Яремче в марте. Инфографика: GismeteoПрогноз погоды в Яремче в марте. Инфографика: Gismeteo

По прогнозу погоды на сайте AccuWeather также возможны заморозки, но уже без снега в Киеве.

Прогноз погоды на месяц Инфографика: AccuWeatherПрогноз погоды на месяц Инфографика: AccuWeather

Сайт Pogoda33 также во второй половине марта прогнозирует небольшие заморозки ночью, до -2. Существенных осадков не прогнозируется.

Прогноз погоды в марте. Инфографика pogoda33Прогноз погоды в марте. Инфографика pogoda33

Как сообщали Українські Новини, в Киеве метеорологическая весна началась 10 февраля 2020 года. При этом Центральная геофизическая обсерватория так и не сообщала о завершении метеорологической осени и начале метеорологической зимы. 

Также в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

Ранее метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

 

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