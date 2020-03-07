Со второй половины марта начнутся заморозки

Так, по прогнозу погоды, с 15 марта температура воздуха ночью может упасть до -7 градусов.

По данным сайта Gismeteo, в конце марта температура ниже нуля может опуститься не только днем, но и ночью. Также 26 марта возможен снег.

Прогноз погоды в Киеве на март 2020. Инфографика: Gismeteo

Кроме того, во второй половине марта в Карпатах по прогнозу погоды возможен сильный снег, температура ночью в Ивано-Франковской области может опускаться до -9 градусов.

Прогноз погоды в Яремче в марте. Инфографика: Gismeteo

По прогнозу погоды на сайте AccuWeather также возможны заморозки, но уже без снега в Киеве.

Прогноз погоды на месяц Инфографика: AccuWeather

Сайт Pogoda33 также во второй половине марта прогнозирует небольшие заморозки ночью, до -2. Существенных осадков не прогнозируется.

Прогноз погоды в марте. Инфографика pogoda33

Как сообщали Українські Новини, в Киеве метеорологическая весна началась 10 февраля 2020 года. При этом Центральная геофизическая обсерватория так и не сообщала о завершении метеорологической осени и начале метеорологической зимы.

Также в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд.

Ранее метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.