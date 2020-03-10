Лето-2020 будет экстремальным: синоптики прогнозируют мощные ливни, ураганы и рекордную жару

Погода летом-2020 ожидается экстремальной и переменчивой. Синоптики прогнозируют тропически ливни, ураганы с сильным ветром и градом, а также резкие перепады температур.

Так, согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача лето, принесет интенсивные дожди со шквалами и градом. Согласен с коллегой народный синоптик Леонид Горбань, который прогнозирует тропические ливни уже с первых дней лета.

В целом погода летом 2020 года в Украине будет довольно переменчивой, считает народный синоптик Назарий Данилюк. По его словам, хоть в марте Украину скуют морозы и засыплет снегом, но климатическое лето придет в страну все равно раньше календарного. Так, последний месяц весны будет радовать теплой (а временами даже жаркой) и сухой погодой, пишет РБК-Украина.

Погода на июнь

В начале июня "погодное блаженство" могут нарушить обильные дожди и сильные ветра. Поэтому, рекомендует синоптик, на начало лета лучше не планировать отпуск, если вы собрались на украинские курорты, ведь на морском побережье страны будет также некомфортно.

Но уже в середине июня осадков станет значительно меньше, температура поднимется до отметки +20…+24, и продержится такая приятная погода до конца месяца. Конец июня-начало июля встретят украинцев ливнями, сильным ветром и резкими перепадами температур. Возможны также штормовые предупреждения по всей стране.

Погода на июль

А вот по-настоящему в свои права лето вступит после 5 июля - погода будет сухой и теплой. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях столбики термометров поднимутся выше 30 градусов тепла. На Закарпатье и других западных регионах также будет жарко. До +32 в середине июля народный синоптик обещает и жителям Киева. Почти весь месяц осадков ожидать не стоит. Но в последние дни, как и в ситуации с июнем, на Украину насунуться сильные ливни и ураганы.

Погода на август

Погодные качели будут наблюдаться на протяжении всего августа. Сильные дожди будут сменяться зноем и духотой. А со второй половины месяца, отмечает Данилюк, уже потихоньку начнет холодать. Температура воздуха в большинстве областях Украины понизится до +18…+21. Также в этот период вероятно усиление ветра.

В Киеве последние дни лета ознаменуются грозами, мощными ливнями и ураганами. Температура воздуха при этом будет оставаться довольно комфортной.

Прогноз погоды в Украине на лето-2020 от народного синоптика.

Как сообщали Українські Новини, в связи с тем, что в Украине были аномально теплые зима и осень, Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодия.

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весну с возвращением зимы в марте и изнуряюще жарким маем.