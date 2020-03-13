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13 березня 2020, пʼятниця, 18:44 12
Суспільство 2020-03-13T19:30:02+02:00
Українські Новини
Фото дня: У церкві, де молилася померла від коронавируса українка, пройшла дезінфекція

Фото дня: У церкві, де молилася померла від коронавируса українка, пройшла дезінфекція

Кира Молчанова
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Радомишль. Фото: Facebook \ Ira Romanyuk
Радомишль. Фото: Facebook \ Ira Romanyuk

У Радомишлі проводять дезінфекцію церкви, в якій молилася померла від коронавірусу жінка.

Фотографію виклала на своїй сторінці в Facebook начальниця відділу агітаційно-пропагандистської роботи в Управлінні ДСНС України в Житомирській області Ірина Романюк.

Для того, щоб провести роботи, рятувальники одягнули засоби біологічного захисту.

Радомишль. Фото: Facebook \ Ira RomanyukРадомишль. Фото: Facebook \ Ira Romanyuk

Крім того, роботи проводять навколо церкви.

Радомишль. Фото: Facebook \ Ira RomanyukРадомишль. Фото: Facebook \ Ira Romanyuk

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 13 березня був зфиксирований перший випадок смерті через коронавірус. На наступний день після виявлення хвороби 71-річна жінка померла.

Міністерство інфраструктури повідомило, що закриття кордону для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 не стосується здійснення міжнародних перевезень.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що зупинити коронавірус COVID-19 в Європейському союзі неможливо.

Тим часом, ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу.

У ВООЗ попередили: інкубаційний період коронавірусу становить від 1 до 14 днів від моменту зараження до прояву перших симптомів.

Глава МАУ Євген Дихне звинуватив у брехні блогера Антона Гуру, спровокував паніку навколо рейсу "Мілан — Київ".

 

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Радомишль. Фото: Facebook \ Ira Romanyuk
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