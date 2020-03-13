У Радомишлі проводять дезінфекцію церкви, в якій молилася померла від коронавірусу жінка. Фотографію виклала на своїй сторінці в Facebook начальниця відділу агітаційно-пропагандистської роботи в Управлінні ДСНС України в Житомирській області Ірина Романюк. Для того, щоб провести роботи, рятувальники одягнули засоби біологічного захисту. Радомишль. Фото: Facebook \\ Ira Romanyuk Крім того, роботи проводять навколо церкви. Радомишль. Фото: Facebook \\ Ira Romanyuk Як повідомляли Українські Новини, в Україні 13 березня був зфиксирований перший випадок смерті через коронавірус. На наступний день після виявлення хвороби 71-річна жінка померла. Міністерство інфраструктури повідомило, що закриття кордону для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 не стосується здійснення міжнародних перевезень. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що зупинити коронавірус COVID-19 в Європейському союзі неможливо. Тим часом, ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу. У ВООЗ попередили: інкубаційний період коронавірусу становить від 1 до 14 днів від моменту зараження до прояву перших симптомів. Глава МАУ Євген Дихне звинуватив у брехні блогера Антона Гуру, спровокував паніку навколо рейсу "Мілан — Київ".