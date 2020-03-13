Фото дня: У церкві, де молилася померла від коронавируса українка, пройшла дезінфекція

У Радомишлі проводять дезінфекцію церкви, в якій молилася померла від коронавірусу жінка.

Фотографію виклала на своїй сторінці в Facebook начальниця відділу агітаційно-пропагандистської роботи в Управлінні ДСНС України в Житомирській області Ірина Романюк.

Для того, щоб провести роботи, рятувальники одягнули засоби біологічного захисту.

Радомишль. Фото: Facebook \ Ira Romanyuk

Крім того, роботи проводять навколо церкви.

Радомишль. Фото: Facebook \ Ira Romanyuk

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