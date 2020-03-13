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13 марта 2020, пятница, 18:15 3757
Общество 2020-03-13T18:26:45+02:00
Українські Новини
Глава МАУ обвинил во лжи Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан-Киев"

Глава МАУ обвинил во лжи Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан-Киев"

Елена Новикова
Блогер, МАУ, Коронавирус, Евгений Дыхне, Антон Гура
Антон Гура. Скриншот из видео
Антон Гура. Скриншот из видео

В то время, как у трех иностранцев, которые прилетели рейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из Милана в Киев не выявили коронавирус, глава МАУ Евгений Дыхне обвинил во лжи блогера Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг этого рейса. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Евгений Дыхне сообщил, что Антон Гура прилетел в Милан 12 марта, но из-за отсутствия подтверждения возможности превывания в стране и отсутствия четкой цели поездки, его не пустили в Шенгенскую зону и отправили обратно в Киев ближайшим рейсом от 12 марта. Это значит, что видеть Милан пустым у Антона Гуры не было возможности.

Также глава МАУ уточнил, что бортпроводники не имеют права давать пассажирам медпрепараты, потому египтянам они жаропонижающее не давали. На борт загружаются средства индивидуальной защиты для членов экипажа: индивидуальные маски и перчатки, плюс дезинфекторы для экипажа и пассажиров в туалетных комнатах. А при выявлении у пассажиров симптомов инфекционного/вирусного заболевания, в том числе симптомов ОРВИ, бортпроводники сообщают об этом пилотам, которые, в свою очередь, за 30 минут до посадки сообщают об этом наземным службам. Именно такие действия были осуществлены экипажем.

На заявление о том, что на стойке регистрации в аэропорту Мальпенса все больные и кашляют, Евгений Дыхне сообщил, что в аэропорту на регистрации были выявлены 10 пассажиров с подозрительными признаками заболевания, они были сняты с рейса и не допущены к полету.

Согласно регламенту аэропорта Мальпенса, температурный скрининг в обязательном порядке проводится сотрудниками медицинской службы всем пассажирам, вылетающим в нон-Шенген зоны. Температурный скрининг в Милане проводился также на данном рейсе.

По прибытию в аэропорт "Борисполь" первыми на борт поднялись медицинские сотрудники. Медицинский контроль и температурный скрининг был проведен начальником санитарно-карантинного пункта в аэропорту "Борисполь" Шариповым Ю. Н. с помощником для всех пассажиров, бортпроводников и пилотов прямо на борту воздушного судна.

"В течении 15-20 мин проводился замер температуры пассажиров при закрытых входных дверях. После выполнения процедуры, основная часть пассажиров (за исключением 3-х) была отправлена автобусами в терминал. 3 пассажира с подозрением на заболевание отправились в карете скорой помощи в инфекционное отделение Александровской клинической больницы г. Киева, где они находятся в данный момент. Лабораторный тест для 3-х пассажиров, которые вчера были сняты с миланского рейса с подозрениями на коронавирус, негативный", - сообщил Евгений Дыхне.

Также он добавил, что после выхода пассажиров и членов экипажа с борта была проведена процедура дезинфекции, которая включает санитарную обработку поверхностей кабины, салонов, отсеков, багажных отделений; экспозицию при закрытых дверях и люках; проветривание при открытых дверях и люках.

Как сообщали Українські Новини, 12 марта в Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. Инфицировались мужчина из Черновицкой области и женщина пенсионного возраста из Житомирской области.

13 марта стало известно, что пенсионерка умерла.

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