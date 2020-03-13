Симптомы коронавируса могут проявиться в пределах до 14 дней, — ВОЗ

Пока в Украине подтвердили три случая заражения коронавирусом, растет риск распространения инфекции в стране. Врачи Всемирной организации здравоохранения уточнили, что инкубационный период заболевания составляет от 1 до 14 дней.

"Инкубационный период – это период времени между заражением и появлением клинических симптомов болезни. Согласно большинству оценок, продолжительность инкубационного периода COVID‑19 колеблется в пределах от 1 до 14 дней и чаще всего составляет около пяти дней. Эти оценки будут уточняться по мере поступления новых данных", — говорится в сообщении организации.

Там уточнили, что пока точно не установлено, как долго 2019‑nCoVможет выживать на открытых поверхностях. Специалисты предполагают, что вирус сохраняет жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Это значит, что поручень в метро или столик в кафе может стать источником заражения, если на нем есть молекулы вируса.

Чтобы избежать заражения, поверхности нужно чаще протирать дезинфицирующим средством, а руки мыть с мылом.

Как сообщали Українські новини, женщину из Житомирской области, у которой подвтердили коронавирус, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивют как тяжелое.

В Украине на самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 — киевляне.