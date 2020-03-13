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13 марта 2020, пятница, 18:01 48
Политика 2020-03-13T18:02:07+02:00
Українські Новини
Закрытие границы из-за коронавируса не коснется международных грузоперевозок

Закрытие границы из-за коронавируса не коснется международных грузоперевозок

Таня Войтюк
Карантин, Коронавирус, закрытие границы, Грузоперевозки, Закрытие границ
Граница с Польшей. Пограничники. Фото: facebook.com/pg/zahidnuy.kordon
Граница с Польшей. Пограничники. Фото: facebook.com/pg/zahidnuy.kordon

Министерство инфраструктуры сообщило, что закрытие границы для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 не касается осуществления международных перевозок.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українські Новини.

"Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - говорится в нем.

Отмечается, что при этом граждане Украины будут иметь возможность вернуться домой.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине 13 марта был зфиксирован первый случай смерти из-за коронавируса. Погибшей была 71-летняя женщина в Житомирской области.

Согласно последним данным, в Украине официально подтвердили три случая заражения коронавирусом. Это мужчина из Черновицкой области и женщина из Житомирской.

В Украине на самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 — киевляне.

Ранее Кабинет Министров ввел всеукраинский карантин для предотвращения распространения Covid-19 до 3 апреля. В связи с этим было принято решение закрыть границу для иностранцев и Українські Новини сообщили, что это значит для украинцев.

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