У трех пассажиров рейса "Милан-Киев" коронавирус не выявили, - МОЗ

В то время, как Министерство инфраструктуры планирует эвакуировать украинцев из Италии, где усилили карантин, три иностранца, прилетевшие рейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из Милана в Киев, были доставлены в Александровскую больницу для проверки на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции, при этом лабораторными исследованиями коронавирусную инфекцию у них не выявлено.

Об этом в ходе ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1 сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Мы сегодня (12 марта) доставили трех пассажиров в Александровскую больницу, им сделают диагностические исследования на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции", - сказал он.

В свою очередь президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что данный самолет будет продезинфицирован.

"Согласно инструкциям, прописанных нам Минздравом, мы каждый самолет обслуживаем дополнительно дезинфекционными средствами, при этом делается дезинфекция практически всех поверхностей в самолете", - сказал он.

По словам Дыхне, команда самолета будет отдыхать согласно стандартного графика и если будут дополнительные инструкции со стороны Минздрава компания их будет выполнять.

В то же время позже в ходе эфира Ляшко уточнил, что у доставленных в Александровскую больницу иностранцев коронавирусная инфекция не выявлена.

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта в Украине были зарегистрированы два новых случая заболевания коронавирусом: у женщины из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области. 3 марта в Украине был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекцией в Черновицкой области.