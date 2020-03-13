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13 марта 2020, пятница, 16:42 70
Европа 2020-03-13T16:44:02+02:00
Українські Новини
В ЕС заявили о невозможности остановить коронавирус в Европе

В ЕС заявили о невозможности остановить коронавирус в Европе

Таня Войтюк
ЕС, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, коронавирус в Европе, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

В то время как Украина закрывает границы из-за пандемии коронавируса, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно.

Об этом сообщает FXStreet.

Отмечается, что глава Еврокомиссии представила пакет мер экономического реагирования на COVID-19.

"Остановить вирус невозможно, но необходимо замедлить его распространение", - заявила фон дер Лайен.

Также она добавила, что коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС. При этом отметив, что Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу.

Напомним, страны G20 заявили, что намерены реагировать на сбои в международной торговле и нестабильность рынков, связанные с распространением коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.

Тем временем в Украине подтвердили три случая заражения коронавирусом. На самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 — киевляне.

Напомним, в Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса.

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