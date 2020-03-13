В ЕС заявили о невозможности остановить коронавирус в Европе

В то время как Украина закрывает границы из-за пандемии коронавируса, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно. Об этом сообщает FXStreet. Отмечается, что глава Еврокомиссии представила пакет мер экономического реагирования на COVID-19. "Остановить вирус невозможно, но необходимо замедлить его распространение", - заявила фон дер Лайен. Также она добавила, что коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС. При этом отметив, что Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу. Напомним, страны G20 заявили, что намерены реагировать на сбои в международной торговле и нестабильность рынков, связанные с распространением коронавируса. Как сообщали Українські Новини, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса. Тем временем в Украине подтвердили три случая заражения коронавирусом. На самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 — киевляне. Напомним, в Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса.