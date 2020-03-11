В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219

Україна у зв'язку з оголошенням карантина по всій країні через коронавірус закриє 170 контрольно-пропускних пунктів з 219. Про це йдеться в повідомленні Верховної Ради України.

Так, повідомляється, що відповідне рішення було прийнято на закритому засіданні уряду через поширення коронавірусу.

Наголошується, що в Україні працюватимуть лише 49 контрольно-пропускних пунктів з 219.

Крім того, в Україні закриють всі навчальні заклади (школи, коледжі, вузи) і обмежать проведення масових заходів, з участю від 200 чоловік.

Карантин в Україні. Скріншот: ВРУ

Як повідомляли Українські Новини, у столиці не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом. Єдиний зафіксований випадок був у Чернівцях у чоловіка, який повернувся з Італії.

Тим часом українці в соцмережах бурхливо обговорюють введення карантину по всій країні.

А спочатку карантин ввели в Києві за рішенням мера Віталія Кличка.

Також у Чернівецькій області ще в 11 людей підозрюють коронавірус, а 30 осіб перебувають на самоізоляції вдома.