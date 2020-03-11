Пора бежать за гречкой: соцсети бурно отреагировали на карантин в Украине

Сегодня, 11 марта мэр Киева Виталий Кличко объявил о решении ограничить в Киеве массовые мероприятия и образовательный процесс из-за распространения коронавируса. Пользователи социальных сетей начали активно обсуждать эту новость, подшучивая и высказывая свое мнение, передают Українські Новини.

Так, с завтрашнего дня, 12 марта, в Киеве будет ограничена работа развлекательных центров и кинотеатров. Также ограничат обучение в школах и вузах. На данный момент в КГГА решили ввести ограничения до 31 марта.

Некоторые пользователи соцсетей иронизируют над таким решением власти столицы.

"Боже ору, в Киеве закрывают вузы на карантин, хотя нет ни одного случая заражения", - пишет lis.

Реакция соцсетей на коронавирус. Скриншот: Твиттер

"Давайте все соберемся в Киеве в одном месте и выпьем за коронавирус?" - иронизирует пользователь.

Как реагируют люди на карантин в Киеве. Скриншот: Твиттер

"В Киеве карантин до апреля … Зашибись живем. Пробное ЗНО через две недели. Будем писать в химзащите и под дулом пистолета", - пишет Полярная Би.

Соцсети про карантин в Киеве. Скриншот: Твиттер

Некоторые пользователи усомнились в целесообразности такого карантина.

"Не считаю, что карантин в Киеве до конца марта имеет смысл", - отметил один из пользователей.

"В Киеве объявили карантин, закрывают кинотеатры и ТЦ уже пора бежать за гречкой?", - отметила пользователь под ником "пустотна істота".

Соцсети иронизируют над карантином в Киеве. Скриншот: Твиттер

"Отлично, в Киеве завтра закрывают все школы и учебные заведения и из-за короанвируса)) ребят, мы сдохнем))", - иронизирует пользователь под ником "пенициллин".

Соцсети о карантине в Киеве. Скриншот: Твиттер

"Штож в Киеве почти все закрыли на карантин. Не знаю радоваться или плакать", - рассуждает один из пользователей.

Обсуждение карантина в Киеве в соцсетях. Скриншот: Твиттер

"Так так так походу в Украине закрываются все учебные заведения Я как раз не хотела завтра идти на учебу", - пишет STIK.

Реакция на карантин в Украине. Скриншот: Твиттер

Отметим, что тема карантина в Киеве и Украине находится в пятерке актуальных в соцсети Твиттер.

Актуальное в Твиттере. Скриншот: Твиттер

Как сообщали Українські Новини, по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса.

Тем временем в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.