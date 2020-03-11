Пора бежать за гречкой: соцсети бурно отреагировали на карантин в Украине

Сегодня, 11 марта мэр Киева Виталий Кличко объявил о решении ограничить в Киеве массовые мероприятия и образовательный процесс из-за распространения коронавируса. Пользователи социальных сетей начали активно обсуждать эту новость, подшучивая и высказывая свое мнение, передают Українські Новини. Так, с завтрашнего дня, 12 марта, в Киеве будет ограничена работа развлекательных центров и кинотеатров. Также ограничат обучение в школах и вузах. На данный момент в КГГА решили ввести ограничения до 31 марта. Некоторые пользователи соцсетей иронизируют над таким решением власти столицы. "Боже ору, в Киеве закрывают вузы на карантин, хотя нет ни одного случая заражения", - пишет lis. Реакция соцсетей на коронавирус. Скриншот: Твиттер "Давайте все соберемся в Киеве в одном месте и выпьем за коронавирус?" - иронизирует пользователь. Как реагируют люди на карантин в Киеве. Скриншот: Твиттер "В Киеве карантин до апреля … Зашибись живем. Пробное ЗНО через две недели. Будем писать в химзащите и под дулом пистолета", - пишет Полярная Би. Соцсети про карантин в Киеве. Скриншот: Твиттер Некоторые пользователи усомнились в целесообразности такого карантина. "Не считаю, что карантин в Киеве до конца марта имеет смысл", - отметил один из пользователей. "В Киеве объявили карантин, закрывают кинотеатры и ТЦ уже пора бежать за гречкой?", - отметила пользователь под ником "пустотна істота". Соцсети иронизируют над карантином в Киеве. Скриншот: Твиттер "Отлично, в Киеве завтра закрывают все школы и учебные заведения и из-за короанвируса)) ребят, мы сдохнем))", - иронизирует пользователь под ником "пенициллин". Соцсети о карантине в Киеве. Скриншот: Твиттер "Штож в Киеве почти все закрыли на карантин. Не знаю радоваться или плакать", - рассуждает один из пользователей. Обсуждение карантина в Киеве в соцсетях. Скриншот: Твиттер "Так так так походу в Украине закрываются все учебные заведения Я как раз не хотела завтра идти на учебу", - пишет STIK. Реакция на карантин в Украине. Скриншот: Твиттер Отметим, что тема карантина в Киеве и Украине находится в пятерке актуальных в соцсети Твиттер. Актуальное в Твиттере. Скриншот: Твиттер Как сообщали Українські Новини, по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса. Тем временем в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.