Витрати бюджету на держдачі в Пущі-Водиці і Кончі-Заспі підвищаться в 2020, - ДУС

Державне управління справами (ДУС) заявляє, що комплекс і будинок відпочинку "Пуща-Водиця" і "Конча-Заспа", які Володимир Зеленський вирішив передати на приватизацію, є збитковими, а проект державного бюджету на 2020 рік передбачає майже 74 млн гривень на їх утримання.

Про це йдеться у відповіді ДУС на запит Українських Новин.

"Установи утримуються за рахунок державного бюджету України і є неприбутковими", - сказано в ній.

Зокрема витрати на "Пущу-Водицю" у 2018 році склали 16,7 млн гривень, у той час як доходи – 15,1 млн гривень.

У 2019 році фінансування комплексу відпочинку заплановано у 21,9 млн гривень.

За перші 9 місяців року із цих коштів було витрачено 13,4 млн гривень, а отримано 12,3 млн гривень доходів.

Проект держбюджету на 2020 рік передбачає 26,6 млн гривень витрат на "Пущу-Водицю".

У свою чергу витрати на "Кончу-Заспу" у 2018 році склали 34 млн гривень, у той час як доходи – 31,7 млн гривень.

На утримання будинку відпочинку в 2019 році заплановано 42,9 млн гривень.

У січні-вересні було витрачено 24,4 млн гривень, а отримано - 23,2 млн гривень.

На 2020 рік проект держбюджету передбачає 47,2 млн гривень витрат на утримання "Кончі-Заспи".

В управлінні ДУС також знаходиться державне підприємство "Санаторій "Конча-Заспа", яке є самостійним суб'єктом господарювання.

2018 рік підприємство закінчило з чистим прибутком 132 тис. гривень.

Воно отримало 42,8 млн гривень доходів і витратило 42,6 млн гривень.

За 9 місяців поточного року санаторій заробив 36,6 млн гривень, а витратив 36,3 млн гривень.

Таким чином, станом на 1 жовтня його чистий прибуток склав 285 тис. гривень.

Наприкінці жовтня Офіс Президента анонсував, що Володимир Зеленський має намір передати "Пущу-Водицю" та "Кончу-Заспу" Фонду державного майна на приватизацію.

У відповідь на запит агентства Держуправління справами не змогло уточнити чи планується приватизація всіх трьох об'єктів – санаторію, комплексу і будинку відпочинку, чи тільки двох останніх.

"Розгляд зазначених питань триває, тому запитуваних вами відомостей стосовно приватизації... в Державному управлінні справами немає", - сказано у відповіді.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році елітними дачами "Конча-Заспа" і "Пуща-Водиця" користувалися 750 осіб. Тоді утримання елітних комплексів ДУС обходилося в 50 млн гривень.

З 2014 року ДУСя засекретила списки чиновників, які проживають в бюджетних дачах. Навіть за рішенням суду у Порошенка відмовилися відкрити списки одержувачів елітних дач.