Зеленський доручив урізати витрати на утримання чиновників

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів під час підготовки проєкту державного бюджету на 2020 рік скоротити витрати на утримання чиновників на 10%.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Провели нараду з підготовки держбюджету-2020 до другого читання. Заслухав міністра фінансів за основними показниками. Поставив завдання скоротити витрати держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. Це дасть можливість заощадити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету", - написав він.

Зеленський зауважив, що скорочення не має стосуватися вчителів і лікарів.

Як повідомляли Українські Новини, 18 жовтня Верховна Рада прийняла в цілому висновки та пропозиції до проекту держбюджету-2020, що означає прийняття документа в першому читанні.

У ньому передбачено збільшення фінансування програми обслуговування і забезпечення діяльності Зеленського та Офісу Президента на 4,2% до 986,6 млн.

В ході так званого "прес-марафону" 10 жовтня Зеленський пообіцяв, що при прийнятті держбюджету-2020 в цілому збільшення фінансування Президента не буде.

Також Кабінет Міністрів запропонував Раді додати пункт про фінансування житла для молодих сімей. Стало відомо, що крім цього МВС в наступному році може отримати на 700 млн гривень більше.