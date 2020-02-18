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18 лютого 2020, вівторок, 10:57 11
Президент 2020-02-18T11:36:11+02:00
Українські Новини
Витрати на утримання президентської автобази за рік зменшилися в 1,5 рази

Витрати на утримання президентської автобази за рік зменшилися в 1,5 рази

Анна Рудык
Держуправління справами, ДУС, Автобаза, автобаза ДУС
Офіс Президента України. Фото:president.gov.ua
Офіс Президента України. Фото:president.gov.ua

Витрати на утримання 232 автомобілів Державного управління справами (ДУС) становили близько 160 млн гривень в 2019 році та у 2020 році не планується збільшення автобази.

Про це йдеться у відповідях Держуправління справами і "Автобази ДУС" на запити Українських Новин.

"Касові видатки на утримання державної організації "Автобаза Державного управління справами" у 2019 році по загальному та спеціальному фонду державного бюджету становили 159 715 600 гривень", - сказано у відповіді.

При цьому нові автомобілі для автобази 2019 не закуповувалися.

"Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" у 2019 році не проводилася закупівля автотранспортних засобів, і не планується закупівля автотранспортних засобів в 2020 році", - йдеться у відповіді.

Всього на балансі автобази ДУС перебуває 232 легкових і вантажних автомобілів, автобусів та мікроавтобусів, засобів спеціального призначення: Range Rover (2005 року випуску), BMW (2004), Toyota (1999-2018), Mercedes-Benz (1995-2018), Ford (1997-2014), Volkswagen (2001-2013), Skoda (2007-2010), Renault (2006-2011), Opel (1997-2002), Богдан (2003), ГАЗ (1987-2002), ЗІЛ (1987-1996), КамАЗ (1992).

Ці машини використовуються для транспортного обслуговування Президента, Офісу Президента, офіційних заходів та іноземних делегацій, Держуправління справами, в тому числі для медичних установ у його управлінні, та інших додаткових органів і служб.

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