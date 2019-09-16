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16 вересня 2019, понеділок, 15:19 19
Президент 2019-09-16T16:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський обійдеться бюджету дорожче, ніж Порошенко, - проект закону

Зеленський обійдеться бюджету дорожче, ніж Порошенко, - проект закону

Зеленський і Порошенка. Колаж
Зеленський і Порошенка. Колаж

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування програми обслуговування і організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Президента Володимира Зеленського та Офісу Президента на 4,2% до 986,6 млн гривень у 2020 році.

Про це йдеться в законопроекті про державний бюджет на 2020 рік, кожна друга гривня якого піде на обслуговування боргів, передають Українські Новини.

Держбюджету на 2019 рік передбачав 947,2 млн гривень на обслуговування Президента.

Це було перше скорочення витрат на главу держави за 5 років.

На цей рік були заплановані вибори Президента, за підсумками яких глава держави змінився.

До цього витрати на обслуговування Президента Петра Порошенка щороку підвищувалися.

Так, у 2014 році на обслуговування Президента було передбачено 293 млн гривень, у 2015 ця сума збільшилася в 1,5 рази до 444 млн гривень, у 2016 вона зросла незначно - до 457 млн гривень, у 2017 - зросла ще майже в 2 рази до 820 млн гривень, а в 2018 зросла ще на 30% - до 1 млрд 64 млн гривень.

У 2019 витрати на Президента скоротилися на 10%, водночас у 2020 році їх пропонується знову підвищити на 4,2% або 39,4 млн гривень до 986,6 млн гривень.

При цьому в цілому, з урахуванням інших програм, фінансування Державного управління справами при Президентові, яке в тому числі відповідає за кошти на обслуговування глави держави, в 2020 році пропонується залишити на рівні поточного року – 2,5 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський обіцяв продати "к чертовой матери" президентські літаки та літати на рейсових. Нещодавно Зеленський пояснив, чому не може виконати обіцянку і не продає літаки Президента.

Також Зеленський збирався перенести Адміністрацію Президента в іншу, більш сучасну будівлю. Нещодавно виявилося, що Офіс Президента передумав переїжджати.

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