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06 березня 2020, пʼятниця, 11:40 7
Судова влада 2020-03-06T11:51:11+02:00
Українські Новини
Заступник генпрокурора Трепак поки не визначився з відставкою

Заступник генпрокурора Трепак поки не визначився з відставкою

Ярина Вацяк
Генпрокурор, Віктор Трепак, Відставка Рябошапки, відставка генпрокурора
Віктор Трепак. Фото: Віктор Трепак/Фейсбук
Віктор Трепак. Фото: Віктор Трепак/Фейсбук

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак визначиться з відставкою після призначення нового генпрокурора, яким може стати депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, юрист "Кварталу 95" Сергій Іонушас.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Трепак не подавав у відставку. Він чекає, хто буде генеральним прокурором, і тоді буде визначатися", - сказав співрозмовник.

На сьогодні Трепак працює в звичайному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.

Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку.

Виконуючим обов'язки генерального прокурора призначений заступник генпрокурора Віктор Чумак.

5 березня Руслан Рябошапка представив звіт про свою роботу на посади у Верховній Раді під час позачергового засідання а потім пішов, відмовившись відповідати на запитання депутатів.

4 березня Рябошапка оцінював свої шанси залишитися генпрокурором як 50/50.

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