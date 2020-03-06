Заступник генпрокурора Трепак поки не визначився з відставкою

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак визначиться з відставкою після призначення нового генпрокурора, яким може стати депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, юрист "Кварталу 95" Сергій Іонушас.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Трепак не подавав у відставку. Він чекає, хто буде генеральним прокурором, і тоді буде визначатися", - сказав співрозмовник.

На сьогодні Трепак працює в звичайному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.

Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку.

Виконуючим обов'язки генерального прокурора призначений заступник генпрокурора Віктор Чумак.

5 березня Руслан Рябошапка представив звіт про свою роботу на посади у Верховній Раді під час позачергового засідання а потім пішов, відмовившись відповідати на запитання депутатів.

4 березня Рябошапка оцінював свої шанси залишитися генпрокурором як 50/50.