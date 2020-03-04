Либо уволят, либо нет, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка оценивает свои шансы сохранить должность как 50\/50. Об этом он сказал Українським Новинам. "50\/50. Либо уволят либо нет", - сказал он. Рябошапка не сообщил, кто может претендовать на должность генпрокурора в случае его увольнения Верховной Радой. Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в парламенте постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору. Также на внеочередном заседании Верховной Рады могут рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки. Ранее, 4 марта Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады. Сам Рябошапка не исключает, что Рада рассмотрит вопрос о его увольнении, однако сомневается, что его поддержат. Кроме того, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал отставку главы Офиса Президента Андрея Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки в феврале. А Посольство Соединённых Штатов Америки в Украине заявило об ожидании встречи послов стран G7 "Большой семерки" с участием генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки для обсуждения достигнутого им прогресса, отставку которого Верховная Рада может рассмотреть 4 марта на внеочередном заседании.