Либо уволят, либо нет, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка оценивает свои шансы сохранить должность как 50/50.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"50/50. Либо уволят либо нет", - сказал он.

Рябошапка не сообщил, кто может претендовать на должность генпрокурора в случае его увольнения Верховной Радой.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в парламенте постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору.

Также на внеочередном заседании Верховной Рады могут рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.

Ранее, 4 марта Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады.

Сам Рябошапка не исключает, что Рада рассмотрит вопрос о его увольнении, однако сомневается, что его поддержат. Кроме того, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал отставку главы Офиса Президента Андрея Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки в феврале.

А Посольство Соединённых Штатов Америки в Украине заявило об ожидании встречи послов стран G7 "Большой семерки" с участием генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки для обсуждения достигнутого им прогресса, отставку которого Верховная Рада может рассмотреть 4 марта на внеочередном заседании.