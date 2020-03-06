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06 березня 2020, пʼятниця, 10:58 16
Судова влада 2020-03-06T11:12:20+02:00
Українські Новини
Перший заступник генпрокурора Касько подав у відставку

Перший заступник генпрокурора Касько подав у відставку

Ярина Вацяк
Віталій Касько, Відставка Рябошапки, відставка генпрокурора
Віталій Касько
Віталій Касько

Після того, як Верховна Рада 5 березня висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці, перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку

Про це Українським Новинам повідомило джерело в офісі генпрокурора.

"Касько пішов", - сказав він.

За його словами, Касько написав заяву про звільнення після голосування Ради за відставку Рябошапка.

Як повідомляли Українські Новини, виконуючим обов'язки генерального прокурора призначений заступник генпрокурора Віктор Чумак.

4 березня Рябошапка оцінював свої шанси залишитися генпрокурором як 50/50.

Президент Володимир Зеленський згоден, що Генеральний прокурор не показав результату своєї роботи, тому має залишити посаду.

5 березня Руслан Рябошапка представив звіт про свою роботу на посади у Верховній Раді під час позачергового засідання а потім пішов, відмовившись відповідати на запитання депутатів.

Також стало відомо, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді обговорювала кандидатуру депутата парламенту від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності, юриста "Кварталу 95" Сергія Іонушаса на посаду генерального прокурора на зборах 3 березня.

 

 

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