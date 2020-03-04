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04 березня 2020, середа, 23:52 5
Верховна Рада і партії 2020-03-05T00:15:01+02:00
Українські Новини
Завтра Рада збереться на позачергове засідання для розгляду висловлення недовіри Рябошапці

Завтра Рада збереться на позачергове засідання для розгляду висловлення недовіри Рябошапці

Ольга Фандорина
Кабмін, Руслан Рябошапка, Верховна Рада, позачергове засідання
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін

Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання в четвер, 5 березня, о 18:30 для розгляду вираження недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"У зв'язку з вимогою 152 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України ... скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради на 18:30 5 березня 2020 року", - сказав він.

Разумков підкреслив, що позачергове засідання скликано для вираження недовіри Рябошапці.

Разумков підкреслив, що позачергове засідання скликано для висловлення недовіри Рябошапке.

Як повідомляли Українські Новини, новопризначений Кабінет Міністрів прийняв присягу і приступив до роботи.

Повноваження призначеними міністрів будуть виконувати їх заступники.

Рада затвердила новий склад Кабміну: список міністрів.

Сьогодні, 4 березня, Верховна Рада зібралася на позачергове засідання, де і прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що спричинило за собою відставку всього уряду, і призначила нового прем'єрар-міністра - Дениса Шмигаля, а також затвердила новий склад Кабміну. Зеленський був присутній Верховній Раді в день призначення нового Кабміну виступав з допомогою суфлера і оцінив роботу Кабміну Гончарука.

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Завтра Рада збереться на позачергове засідання для розгляду висловлення недовіри Рябошапці
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