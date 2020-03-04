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04 марта 2020, среда, 23:01 370
Кабмин 2020-03-04T23:01:26+02:00
Українські Новини
Полномочия неназначенных министров будут исполнять их заместители

Полномочия неназначенных министров будут исполнять их заместители

Ольга Фандорина
Кабмин, Верховная Рада, Полномочия, Новый Кабмин, Кабмин Шмыгаля
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция

Кабинет Министров во главе с новоназначенным премьер-министром Денисом Шмыгалем принял присягу и приступил к работе, а лидер партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что полномочия неназначенных министров будут исполнять их заместители.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Полномочия будут возлагаться на первых заместителей министров в статусе временно исполняющих обязанности. Но эти вопросы мы быстро решим. Максимум на следующей пленарной неделе. Придется устроить дополнительную внеочередную сессию", - сказал Корниенко.

В среду Рада утвердила новый состав Кабинета Министров без министра образования, культуры, экономики и аграрной политики.

Как сообщали Українські новини, Рада утвердила новый состав Кабмина: список министров.

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, где и приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что повлекло за собой отставку всего правительства, и назначила нового премьер-министра - Дениса Шмыгаля, а также - утвердила новый состав Кабмина. Зеленский присутствовал в Верховной Раде в день назначения нового Кабмина, выступал с помощью суфлера и оценил работу Кабмина Гончарука.

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