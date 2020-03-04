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04 марта 2020, среда, 17:42 109
Верховная Рада и партии 2020-03-04T17:43:18+02:00
Українські Новини
В Раде установили суфлеры для выступления Зеленского

В Раде установили суфлеры для выступления Зеленского

Валерия Драгомирова
Внеочередное заседание, Владимир Зеленский, Рада 9 созыва, Суфлеры
Суфлеры во время выступления Зеленского в Раде 4 марта. Скриншот/RadaTVchannel
Суфлеры во время выступления Зеленского в Раде 4 марта. Скриншот/RadaTVchannel

В среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады, где рассматривают назначение нового состава Кабмина, президенту Владимиру Зеленскому во время его выступления установили суфлеры. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Отметим, что перед парламентским заседанием Зеленский приехал на совещание "Слуги народа" в Раде. По словам депутата Тищенко, фракция и команда Зеленского проводила совещание относительно кандидатуры министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.

Зеленский в РадеЗеленский в Раде. 


Как сообщали Українські Новини, Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За проект постановления №3158 проголосовали 353 депутата при минимально необходимых 226. 

Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства. 

Кроме того, Зеленский во время выступления в Раде отметил, что реальный план по повышению пенсий отсутствует. 

Тем временем на место Гончарука президент предложил кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. 

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