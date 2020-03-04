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04 марта 2020, среда, 21:30 98
Политика 2020-03-04T21:30:30+02:00
Українські Новини
Кабмин принял присягу и приступил к работе

Кабмин принял присягу и приступил к работе

Ольга Фандорина
Кабмин, Верховная Рада, Присяга, Новый Кабмин, Кабмин Шмыгаля
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/sluganarodu
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/sluganarodu

Кабинет Министров во главе с новоназначенным премьер-министром Денисом Шмыгалем принял присягу и приступил к работе.

Согласно процедуре, после назначения Верховной Радой нового состава Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль зачитал текст присяги, передают Українські Новини.

10 министров, 3 вице-премьера были назначены по предложению премьера и 2 министра - по предложению Президента Владимира Зеленского.

Таким образом, разделено Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на Минветеранов и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а также Министерство культуры, молодежи и спорта на Министерство молодежи и спорта и Минкультуры.

Как сообщали Українські новини, Рада утвердила новый состав Кабмина: список министров.

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, где и приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что повлекло за собой отставку всего правительства, и назначила нового премьер-министра - Дениса Шмыгаля, а также - утвердила новый состав Кабмина. Зеленский присутствовал в Верховной Раде в день назначения нового Кабмина, выступал с помощью суфлера и оценил работу Кабмина Гончарука.

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