Кабмин принял присягу и приступил к работе

Кабинет Министров во главе с новоназначенным премьер-министром Денисом Шмыгалем принял присягу и приступил к работе.

Согласно процедуре, после назначения Верховной Радой нового состава Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль зачитал текст присяги, передают Українські Новини.

10 министров, 3 вице-премьера были назначены по предложению премьера и 2 министра - по предложению Президента Владимира Зеленского.

Таким образом, разделено Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на Минветеранов и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а также Министерство культуры, молодежи и спорта на Министерство молодежи и спорта и Минкультуры.

Как сообщали Українські новини, Рада утвердила новый состав Кабмина: список министров.

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, где и приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что повлекло за собой отставку всего правительства, и назначила нового премьер-министра - Дениса Шмыгаля, а также - утвердила новый состав Кабмина. Зеленский присутствовал в Верховной Раде в день назначения нового Кабмина, выступал с помощью суфлера и оценил работу Кабмина Гончарука.