Рада утвердила новый состав Кабмина: список министров

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини. Все кандидатуры, кроме министра обороны и министра иностранных дел, были внесены премьер-министром Денисом Шмыгалем. При этом на данный момент, по словам премьера, отсутствуют кандидатуры на 4 должности и еще 2 должности будут внесены. Голосование за новый Кабмин. Скриншот Twitter Верховной Рады Так, из предыдущего правительства экс-премьера Гончарука на своих должностях остались: – вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров; – министр внутренних дел Арсен Аваков; – министр инфраструктуры Владислав Криклий; – министр юстиции Денис Малюська. Также в новом правительстве остался Вадим Пристайко, однако в должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. При этом в новом правительстве утверждены следующие кандидатуры: – вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников; – министр Кабмина - Олег Немчинов; – министр здравоохранения - Илья Емец; – министр социальной политики - Марина Лазебная; – министр по делам ветеранов - Сергей Бессараб; – министр финансов - Игорь Уманский; – министр молодежи и спорта - Вадим Гутцайт; – министр развития общин и территорий - Алексей Чернышов. Также Президентом Владимиром Зеленским внесены кандидатуры Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел и Андрея Тарана на должность министра обороны. За новый состав правительства проголосовали 228 депутатов фракции "Слуга народа", 18 - "За будущее", 17 - "Довіра", 14 - внефракционные. 33 депутата "Оппозиционного блока - За життя" проголосовали против, 1 - воздержался, 7 - не голосовали; против проголосовали также 23 депутата "Европейской солидарности", 1 - не голосовал. Как сообщали Українські Новини, в среду Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, которая повлекла за собой отставку всего правительства. Также Зеленский заявил, что за Кабмин ему не стыдно - но он им не гордится.