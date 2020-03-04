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04 марта 2020, среда, 20:00 593
Кабмин 2020-03-04T20:14:02+02:00
Українські Новини
Рада утвердила новый состав Кабмина: список министров

Рада утвердила новый состав Кабмина: список министров

Ольга Фандорина
Кабмин, Верховная Рада, Новый Кабмин, Кабмин Шмыгаля
Верховная Рада. Скриншот трансляции
Верховная Рада. Скриншот трансляции

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Все кандидатуры, кроме министра обороны и министра иностранных дел, были внесены премьер-министром Денисом Шмыгалем.

При этом на данный момент, по словам премьера, отсутствуют кандидатуры на 4 должности и еще 2 должности будут внесены.

Голосование за новый Кабмин. Скриншот Twitter Верховной РадыГолосование за новый Кабмин. Скриншот Twitter Верховной Рады

Так, из предыдущего правительства экс-премьера Гончарука на своих должностях остались:

– вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

– министр внутренних дел Арсен Аваков;

– министр инфраструктуры Владислав Криклий;

– министр юстиции Денис Малюська.

Также в новом правительстве остался Вадим Пристайко, однако в должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

При этом в новом правительстве утверждены следующие кандидатуры:

– вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;

– министр Кабмина - Олег Немчинов;

– министр здравоохранения - Илья Емец;

– министр социальной политики - Марина Лазебная;

– министр по делам ветеранов - Сергей Бессараб;

– министр финансов - Игорь Уманский;

– министр молодежи и спорта - Вадим Гутцайт;

– министр развития общин и территорий - Алексей Чернышов.

Также Президентом Владимиром Зеленским внесены кандидатуры Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел и Андрея Тарана на должность министра обороны.

За новый состав правительства проголосовали 228 депутатов фракции "Слуга народа", 18 - "За будущее", 17 - "Довіра", 14 - внефракционные.

33 депутата "Оппозиционного блока - За життя" проголосовали против, 1 - воздержался, 7 - не голосовали; против проголосовали также 23 депутата "Европейской солидарности", 1 - не голосовал.

Как сообщали Українські Новини, в среду Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, которая повлекла за собой отставку всего правительства.

Также Зеленский заявил, что за Кабмин ему не стыдно - но он им не гордится.

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