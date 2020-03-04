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04 березня 2020, середа, 11:31 6
Медицина 2020-03-04T11:47:25+02:00
Українські Новини
Лікарі розповіли про стан українця, хворого на коронавірус

Лікарі розповіли про стан українця, хворого на коронавірус

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Скріншот NBC News
Коронавірус. Скріншот NBC News

Стан хворого на коронавірус жителя Чернівців покращився.

Про це повідомила завідувач інфекційним відділенням обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску, пише "Чернівецький промінь".

"Вранці у чоловіка бала температура 36,7 градуси і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку", - повідомила Валентина Миндреску.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в Україні підтвердили перший випадок захворювання людини китайським коронавірусом 2019-nCoV, соцмережі вибухнули негайною реакцією.

Тим часом Центр громадського здоров'я оприлюднив тимчасові рекомендації для підприємств і роботодавців щодо реагування на COVID-19.

В світі станом на ранок 4 березня вже зафіксували 92 801 випадок захворювання. Так, за добу захворіли 1 902 людини порівняно з даними про коронавірус на 3 березня.

Тим часом, у ВООЗ підтвердили, що від коронавіруса смертність вища, ніж від звичайного грипу а в українському МОЗ озвучили умови введення карантину через коронавірус.

Водночас через коронавірус Китай евакуює своїх громадян з Ірану.

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