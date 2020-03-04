Лікарі розповіли про стан українця, хворого на коронавірус

Стан хворого на коронавірус жителя Чернівців покращився.

Про це повідомила завідувач інфекційним відділенням обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску, пише "Чернівецький промінь".

"Вранці у чоловіка бала температура 36,7 градуси і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку", - повідомила Валентина Миндреску.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в Україні підтвердили перший випадок захворювання людини китайським коронавірусом 2019-nCoV, соцмережі вибухнули негайною реакцією.

Тим часом Центр громадського здоров'я оприлюднив тимчасові рекомендації для підприємств і роботодавців щодо реагування на COVID-19.

В світі станом на ранок 4 березня вже зафіксували 92 801 випадок захворювання. Так, за добу захворіли 1 902 людини порівняно з даними про коронавірус на 3 березня.

Тим часом, у ВООЗ підтвердили, що від коронавіруса смертність вища, ніж від звичайного грипу а в українському МОЗ озвучили умови введення карантину через коронавірус.

Водночас через коронавірус Китай евакуює своїх громадян з Ірану.