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03 марта 2020, вторник, 20:00 74
Мир 2020-03-03T20:00:50+02:00
Українські Новини
В ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа

В ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа

Ольга Фандорина
ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Смертность от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Уровень смертности от нового коронавируса выше, первый случай которого сегодня зафиксирован в Украине, чем от обыкновенного сезонного гриппа. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, говорится на странице ВОЗ в Twitter.

"На глобальном уровне около 3,4% заболевших COVID-19 умерли. Для сравнения: в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных", - 

Глава организации также отметил снижение количества новых случаев заражения вирусом в Китае.

"Всего насчитывается 90 893 случая по всему миру и 3110 смертей. За последние 24 часа Китай сообщил о 129 новых случаях заболевания. Это самый низкий показатель с 20 января", - сказал Гебрейесус.

Напомним, коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды. 

Тем временем Супрун рассказала, как укрепить иммунитет перед коронавирусом

А глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.

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