В Минздраве озвучили условия введения карантина из-за коронавируса

Карантинные меры из-за того, что в Украине зафиксировали коронавирус, будут вводиться только после регистрации случаев внутренней передачи инфекции. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "РБК-Украина".

В частности, Ляшко прокомментировал, будет ли усиление изоляционных мероприятий на границе и в отдельных регионах.

"Это планируется, когда будет зафиксирован первый случай внутриукраинской передачи вируса. Сейчас система работает в таком же режиме повышенной готовности, наша главная задача сейчас - вовремя выявлять и локализировать импортированные случаи заражения вирусом", - отметил он.

По его словам, после фиксации первого случая внутриукраинской передачи вируса, медики запустят другой алгоритм и перейдут в другую фазу реагирования.

"Если будет зафиксировано внутриукраинское распространение вируса за пределы определенной административной территории, будет следующий этап, выписанный эпидемиологами, который будет доведен органам местного самоуправления. А если будет необходимость - то и Кабинету министров, для введения карантина на той или иной территории Украины", - добавил Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, у заразившегося украинца симптомы коронавируса появились через неделю.

Тем временем в Черновцах пока не планируют закрывать учебные заведения на карантин.