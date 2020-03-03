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03 марта 2020, вторник, 20:15 37
Медицина 2020-03-03T20:17:07+02:00
Українські Новини
В Минздраве озвучили условия введения карантина из-за коронавируса

В Минздраве озвучили условия введения карантина из-за коронавируса

Таня Войтюк
Черновцы, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев, коронавирус в Черновцах
Карантин введут после передачи вируса внутри страны. Фото: Facebook/Черновецкая ОДА
Карантин введут после передачи вируса внутри страны. Фото: Facebook/Черновецкая ОДА

Карантинные меры из-за того, что в Украине зафиксировали коронавирус, будут вводиться только после регистрации случаев внутренней передачи инфекции. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "РБК-Украина". 

В частности, Ляшко прокомментировал, будет ли усиление изоляционных мероприятий на границе и в отдельных регионах.

"Это планируется, когда будет зафиксирован первый случай внутриукраинской передачи вируса. Сейчас система работает в таком же режиме повышенной готовности, наша главная задача сейчас - вовремя выявлять и локализировать импортированные случаи заражения вирусом", - отметил он.

По его словам, после фиксации первого случая внутриукраинской передачи вируса, медики запустят другой алгоритм и перейдут в другую фазу реагирования.

"Если будет зафиксировано внутриукраинское распространение вируса за пределы определенной административной территории, будет следующий этап, выписанный эпидемиологами, который будет доведен органам местного самоуправления. А если будет необходимость - то и Кабинету министров, для введения карантина на той или иной территории Украины", - добавил Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, у заразившегося украинца симптомы коронавируса появились через неделю.

Тем временем в Черновцах пока не планируют закрывать учебные заведения на карантин.

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