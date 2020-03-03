Из-за коронавируса Китай эвакуирует своих граждан из Ирана

Китай будет эвакуировать своих граждан из территорий Ирана, где распространяется Covid-19, которым сегодня заболел гражданин Украины. Об этом сообщает Global Times.

"Сотрудники посольства Китая в Иране подтвердили Global Times во вторник, что первый чартерный авиарейс будет отправлен в Иран, чтобы доставить китайских граждан, оказавшихся там, обратно в Китай", - сказано в публикации.

Приоритет будет отдаваться студентам, находящимся в иранском городе Кум, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавируса в Иране, добавляет издание.

В Китае эвакуированные люди должны будут пройти карантин продолжительностью 14 дней.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ объявила о резком увеличении заболевших коронавирусом вне Китая.

Тем временем Министерство здравоохранения опубликовало алгоритм действий врачей при подозрении на коронавирус.

Также в Китае Национальная комиссия здраоохранения добавила препарат "Арбидол" в предварительный план лечения COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что такое коронавирус COVID-19, каким образом он передается и какие меры можно принять для пофилактики этого заболевания.