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03 марта 2020, вторник, 18:19 20
Азия 2020-03-03T18:19:49+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса Китай эвакуирует своих граждан из Ирана

Из-за коронавируса Китай эвакуирует своих граждан из Ирана

Ольга Фандорина
Иран, Китай, Коронавирус, коронавирус в Иране
Коронавирус. Температура. Эпидемия. Фото: pixabay
Коронавирус. Температура. Эпидемия. Фото: pixabay

Китай будет эвакуировать своих граждан из территорий Ирана, где распространяется Covid-19, которым сегодня заболел гражданин Украины. Об этом сообщает Global Times.

"Сотрудники посольства Китая в Иране подтвердили Global Times во вторник, что первый чартерный авиарейс будет отправлен в Иран, чтобы доставить китайских граждан, оказавшихся там, обратно в Китай", - сказано в публикации.

Приоритет будет отдаваться студентам, находящимся в иранском городе Кум, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавируса в Иране, добавляет издание.

В Китае эвакуированные люди должны будут пройти карантин продолжительностью 14 дней.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ объявила о резком увеличении заболевших коронавирусом вне Китая.

Тем временем Министерство здравоохранения опубликовало алгоритм действий врачей при подозрении на коронавирус.

Также в Китае Национальная комиссия здраоохранения добавила препарат "Арбидол" в предварительный план лечения COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что такое коронавирус COVID-19, каким образом он передается и какие меры можно принять для пофилактики этого заболевания.

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