Из-за коронавируса Китай эвакуирует своих граждан из Ирана

Китай будет эвакуировать своих граждан из территорий Ирана, где распространяется Covid-19, которым сегодня заболел гражданин Украины. Об этом сообщает Global Times. "Сотрудники посольства Китая в Иране подтвердили Global Times во вторник, что первый чартерный авиарейс будет отправлен в Иран, чтобы доставить китайских граждан, оказавшихся там, обратно в Китай", - сказано в публикации. Приоритет будет отдаваться студентам, находящимся в иранском городе Кум, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавируса в Иране, добавляет издание. В Китае эвакуированные люди должны будут пройти карантин продолжительностью 14 дней. Как сообщали Українські Новини, ВОЗ объявила о резком увеличении заболевших коронавирусом вне Китая. Тем временем Министерство здравоохранения опубликовало алгоритм действий врачей при подозрении на коронавирус. Также в Китае Национальная комиссия здраоохранения добавила препарат "Арбидол" в предварительный план лечения COVID-19. Ранее сообщалось о том, что такое коронавирус COVID-19, каким образом он передается и какие меры можно принять для пофилактики этого заболевания.