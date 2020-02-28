Стало відомо, скільки китайців та українців прилетіли прямими рейсами з Китаю в Україну

Про це йдеться у відповіді Державної прикордонної служби на запит Українських Новин.

зокрема, у зазначений період до припинення прямих рейсів в Україну з Китаю прилетіло 4 134 людини: 3 952 українця, 6 громадян Китаю, решта - громадяни інших країн.

Тим часом, хвороба впритул підібралася до українських кордонів: перший випадок захворювання зафіксували в Білорусі.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, коронавірус добереться і до України.

Тим часом, прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що новий тип коронавіруса не можна назвати смертельними і розповіла, що робити, щоб не заразитися.

Поки ж у багатьох київських аптеках у продажу відсутні медичні маски, попит на які різко зріс на тлі поширення коронавіруса у світі.