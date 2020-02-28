підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Стало відомо, скільки китайців та українців прилетіли прямими рейсами з Китаю в Україну
28 лютого 2020, пʼятниця, 14:58 11
Європа 2020-02-28T18:15:03+02:00
Українські Новини
Стало відомо, скільки китайців та українців прилетіли прямими рейсами з Китаю в Україну

Стало відомо, скільки китайців та українців прилетіли прямими рейсами з Китаю в Україну

Ольга Фандорина
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

6 громадян Китаю і майже 4 тис. українців прилетіли прямими рейсами з Китаю в Україну в період з 20 січня по 3 лютого, поки дані рейси не були припинені через коронавірус - МАУ та Join Up .

Про це йдеться у відповіді Державної прикордонної служби на запит Українських Новин.

зокрема, у зазначений період до припинення прямих рейсів в Україну з Китаю прилетіло 4 134 людини: 3 952 українця, 6 громадян Китаю, решта - громадяни інших країн.

Тим часом, хвороба впритул підібралася до українських кордонів: перший випадок захворювання зафіксували в Білорусі.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, коронавірус добереться і до України.

Тим часом, прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що новий тип коронавіруса не можна назвати смертельними і розповіла, що робити, щоб не заразитися.

Поки ж у багатьох київських аптеках у продажу відсутні медичні маски, попит на які різко зріс на тлі поширення коронавіруса у світі.

Більше новин про:

Зарплата українців за місяць зменшилася на 12,5%
Стало відомо, скільки китайців та українців прилетіли прямими рейсами з Китаю в Україну
Новини
У пасажирів аеропорту "Запоріжжя" почали перевіряти температуру цілодобово 18:48
Дорога через "Барабашово" стане в 1 млрд гривень, – депутат Харківської міськради 18:23
НБУ оштрафував 3 банки на 1 млн гривень 18:17
Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня 18:16
Гендиректор аеропорту "Бориспіль" задекларував 584 тис. гривень зарплати в лютому 18:10
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Події в Жмеринці. Фото: ndrugua.org
У Жмеринці "тітушки" міського голови Світлака жорстоко побили активістів, – Нацдружини 18:42
Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака 18:23
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Раду закликають допустити новітні засоби захисту рослин на українські поля 08:59
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу 08:15
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
Заміна половини членів комісії в окрузі №179 може означати підготовку до зриву виборів, – КВУ 17:07
більше новин
Коронавірус і перевезення. Як змінилися міжнародні маршрути з початком епідемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok