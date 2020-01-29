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29 января 2020, среда, 15:37 75
Транспорт 2020-01-29T15:47:59+02:00
Українські Новини
МАУ намерен приостановить полеты из Киева в Санью из-за коронавируса в Китае

МАУ намерен приостановить полеты из Киева в Санью из-за коронавируса в Китае

Ярина Вацяк
МАУ, Китай, Авиарейс Киев-Санья, Коронавирус
Самолет МАУ
Самолет МАУ

В то время, как количество случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило шесть тысяч, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) намерена приостановить полеты из Киева в Санью (Китай) в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае предварительно до 24 февраля.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Авиаперевозчик и туроператор согласовали прекращение рейсов по этому направлению предварительно до 24 февраля 2020 года и окончательной нормализации ситуации", - сказано в нем.

Отмечается, что ближайшие рейсы "Киев - Санья - Киев" будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров.

Рейсы из Саньи пройдут по стандартному расписанию - 31 января и 4 февраля.

Ранее туристический оператор компания Join Up заявила, что намерена вернуть своих туристов с острова Хайнань (Китай) в связи со вспышкой коронавируса в стране до 2 февраля.

В Украине на данный момент не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, который впервые был обнаружен в городе Ухань (Китай), однако Министерство здравоохранения подготовило порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

Одним из конечных бенефициаров МАУ является бывший совладелец Приватбанка, бизнесмен Игорь Коломойский.

Как сообщали Українськi Новини, готовность Украины бороться с эпидемиями оценили "ниже среднего".

Тем временем, Супрун развенчала мифы о китайском коронавирусе.

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