Український туроператор хоче повернути своїх туристів з Китаю і зупинити польоти в Китай

Туристичний оператор компанія Join Up має намір повернути своїх туристів з острова Хайнань (Китай) у зв'язку зі спалахом коронавіруса в країні до 2 лютого.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Join UP повертає своїх туристів з Хайнаня. Всі наші громадяни повернуться додому рейсами 29 січня і 1 лютого", - сказано в ньому.

Наголошується, що хоча Всесвітня організація охорони здоров'я на даний момент не розцінює цю спалах як надзвичайну ситуацію світового масштабу.

Міністерство охорони здоров'я та Державна служба авіації не рекомендують припиняти сполучення між країнами, туроператор прийняв рішення призупинити польотну програму в Китай на період з 3 лютого по 28 березня.

Згідно з повідомленням, туристи, які вже придбали і сплатили тури на острів Хайнань в найближчі тижні, мають право на повернення вартості туру.

Також туристи можуть вибрати альтернативний варіант для мандрівки, зокрема Шрі-Ланку, Єгипет та інші напрямки.

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Також повідомлялося, що через спалах коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди Моз.

Раніше в Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії. Крім того, з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю.