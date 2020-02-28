підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
  • Новини
  • Світ
  • На коронавірус захворіло вже понад 83 тис. Актуальні дані на 28 лютого
28 лютого 2020, пʼятниця, 08:22 37
Світ 2020-02-28T11:00:02+02:00
Українські Новини
На коронавірус захворіло вже понад 83 тис. Актуальні дані на 28 лютого

На коронавірус захворіло вже понад 83 тис. Актуальні дані на 28 лютого

Таня Войтюк
Коронавірус, Спалах коронавірусу, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії, Коронавірус в світі
Карта поширення коронавіруса. Скріншот: gisanddata
Карта поширення коронавіруса. Скріншот: gisanddata

Поки спалах коронавірусу сіє паніку і негативно впливає на будь-яку сферу в бізнесі, у світі за добу збільшилася кількість інфікованих до 83 389 осіб, а померло вже 2 858 осіб.

В Європі загальне число підтверджених випадків становить 774. Підтверджено 19 смертельних випадків. Найбільше інфікованих в Італії (650 осіб).

Коронавірус. ІнфографікаКоронавірус. Інфографіка

Як повідомляли Українські Новини, у Міністерстві охорони здоров'я підтвердили 5 випадків зараження в українців за кордоном.

Тим часом в Україні продовжують давати поради про те, як не заразитися вірусом. РНБО рекомендує не підходьте ближче 2 метрів до тих, хто чхає і кашляє, а МЗС радить українцям в Японії не виходити без масок в громадські місця.

Було б набагато простіше слідувати рекомендаціям, якщо б в Україні не було дефіциту массок через те, що люди масово купують їх в аптеках. Тому Українські Новини писали, де можна придбати медичні маски.

Тим часом Україна готується до зустрічі з коронавірусом. Тепер на 19 українських вокзалах вже облаштували медпункти для ізоляції людей з симптомами хвороби, а на кордоні проводять температурний скринінг для тих, хто вовернувся з-за кордону.

Більше новин про: Коронавірус Спалах коронавірусу Епідемія коронавірусу коронавірус в Європі коронавірус в Італії Коронавірус в світі

У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавіру...
У Чернівецькій області дві людини ізольовані з під...
У чотири пропускні пункти Луганської області завез...
Через коронавірус Wizz Air масово скасовує рейси в...
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу
П'ять українців за кордоном захворіли на коронавірус, - МОЗ
Новини
Долар продовжує падати, а євро різко підскочив у київських обмінниках 11:00
Зеленський ветував закон про скасування стройового статуту Збройних сил 10:46
Промвиробництво падає весь період роботи нинішнього уряду, - Льовочкін 10:11
Бандитизм. Фото: МВС України
Названо ім'я судді, яка відпустила з-під варти ватажка банди, звинуваченої у грабежах і тортурах людей 09:45 Фото
У Сирії після авіаудару загинуло 33 турецьких військових 08:59
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Події в Жмеринці. Фото: ndrugua.org
У Жмеринці "тітушки" міського голови Світлака жорстоко побили активістів, – Нацдружини 18:42
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака 18:23
Компанії Олега Бахматюка сплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету країни 10:27 Інфографіка
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу 08:15
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
Заміна половини членів комісії в окрузі №179 може означати підготовку до зриву виборів, – КВУ 17:07
В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ 08:18
більше новин
Підвищення пенсії в березні. Чи відбудеться в Україні індексація виплат
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok