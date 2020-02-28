На коронавірус захворіло вже понад 83 тис. Актуальні дані на 28 лютого

Поки спалах коронавірусу сіє паніку і негативно впливає на будь-яку сферу в бізнесі, у світі за добу збільшилася кількість інфікованих до 83 389 осіб, а померло вже 2 858 осіб.

В Європі загальне число підтверджених випадків становить 774. Підтверджено 19 смертельних випадків. Найбільше інфікованих в Італії (650 осіб).

Коронавірус. Інфографіка

Як повідомляли Українські Новини, у Міністерстві охорони здоров'я підтвердили 5 випадків зараження в українців за кордоном.

Тим часом в Україні продовжують давати поради про те, як не заразитися вірусом. РНБО рекомендує не підходьте ближче 2 метрів до тих, хто чхає і кашляє, а МЗС радить українцям в Японії не виходити без масок в громадські місця.

Було б набагато простіше слідувати рекомендаціям, якщо б в Україні не було дефіциту массок через те, що люди масово купують їх в аптеках. Тому Українські Новини писали, де можна придбати медичні маски.

Тим часом Україна готується до зустрічі з коронавірусом. Тепер на 19 українських вокзалах вже облаштували медпункти для ізоляції людей з симптомами хвороби, а на кордоні проводять температурний скринінг для тих, хто вовернувся з-за кордону.