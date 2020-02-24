В Украине будут проверять температуру пассажиров из всех стран, где зафиксирован коронавирус

В то время как коронавирусом заразились более 79 тысяч людей по всему миру, Украина будет проверять температуру тела пассажиров из всех стран с зафиксированными случаями коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.



"Мы приняли решение о том, что фактически пассажиров, которые будут прибывать прямыми самолетами из всех стран, в которых зафиксированы случаи коронавируса, мы будем проверять в том же режиме, что и раньше проверяли пассажиров с направления Азии", - сказал премьер.



Он также отметил, что учитывая то, что многие украинцы приезжают из Италии на автобусах, на Закарпатье в пропускном пункте "Тиса" будут проводиться проверки.



Гончарук также отметил, что все службы работают слаженно.



Премьер подчеркнул, что в случае зафиксированного случая коронавируса в Украине страна полностью готова и обеспечена необходимым оборудованием.



Как сообщали Українськi Новини, Госпогранслужба с 20:00 понедельника вводит проверку температуры тела пассажиров из Италии в аэропортах "Киев" и "Борисполь".



Кроме того, на пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области вводят температурный скрининг для пассажиров из Италии.