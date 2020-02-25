Через коронавірус в Ірані Емірати закрили свої кордони на невизначений час

Через спалах коронавірусу в Ірані, країни Близького Сходу почали закривати кордони і зупиняти рейси. Так, 24 лютого, свої кордони з Іраном закрила Туреччина. У вівторок, 25 лютого, через спалах коронавірусу Арабські Емірати (ОАЕ) припинили рейси до Ірану. Про це повідомляє Anadolu.

Зокрема, за даними Головного управління цивільної авіації ОАЕ, зупинка рейсів запланована на тиждень. Вона стосується всіх пасажирських і вантажних перевезень до, а також з Ірану, починаючи з сьогоднішнього дня (25 лютого).

Влада також зазначила, що термін призупинення польотів може бути продовжений.

Як повідомляли Українські Новини, на півдні Італії і у Флоренції зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.

Через це українське консульство припинило роботу в Мілані на невизначений час.

Також перші випадки зараження смертоносною пневмонією підтвердили в Австрії і Хорватії.

У той же час, всіх хворих на коронавірус вдалося вилікувати у Франції. Тим часом, загальна кількість заражених коронавірусом по всьому світу перевищила 80 тисяч чоловік.