подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
  • Новости
  • Политика
  • Из-за коронавируса консульство Украины в Милане приостановило работу
24 февраля 2020, понедельник, 19:37 231
Политика 2020-02-24T19:40:02+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса консульство Украины в Милане приостановило работу

Из-за коронавируса консульство Украины в Милане приостановило работу

Влада Билоус
Коронавирус, коронавирус в Европе, коронавирус в Италии

Консульство Украины в Милане (Италия) приостановило прием граждан и выдачу документов из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на странице консульства в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению Президента Ломбардии А. Фонтаны и Министра здравоохранения Италии Р. Сперанца о введении превентивных мер, в т.ч. "Прекращение работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг" Генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля текущего года приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - сказано в нем.

Прием граждан будет восстановлено после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии.

Консульство рекомендует в случае возникновения чрезвычайной ситуации (потеря документов, подтверждена необходимость срочного выезда в Украину, смерть родственника, дорожно-транспортное происшествие, арест и т.д.) обращаться на горячую линию консульства.

Как сообщали Українськi Новини, Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что считает эпидемию коронавируса, которая забрала жизни уже более двух тысяч человек и потенциально может стать пандемией, "одной из величайших афер мира"

Кроме того, премьер-министр Украины Гончарук допускает выявление коронавируса у возвращающихся из Европы в Украину граждан.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Европе коронавирус в Италии

За полгода президентства недоверие к Зеленскому выросло практически вдвое
Коронавирусом заразилось более 79 тыс. человек: актуальные данные о распространении заболевания
Новости
В Украине будут проверять температуру пассажиров из всех стран, где зафиксирован коронавирус 21:48
В Киеве эвакуировали машину вместе с маленькими детьми 21:35
Аэропорт "Херсон" закрыли из-за непогоды 21:24
Акции итальянских компаний стремительно теряют стоимость из-за вспышки коронавируса 21:15
Снежные дожди с гололедицей, местами +12: прогноз погоды в Украине на вторник 21:00 Карта
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
В Италии закрыли на карантин 12 городов 14:42
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином 22:17
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2020: что известно про уникальную группу 17:05
больше новостей
Официально в Италии 15,6 тыс. украинцев, инфицированных коронавирусом пока нет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok