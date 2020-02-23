подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
  • Новости
  • Мир
  • Турция закрыла границу с Ираном из-за вспышки коронавируса
23 февраля 2020, воскресенье, 21:15 61
Мир 2020-02-23T21:15:02+02:00
Українські Новини
Турция закрыла границу с Ираном из-за вспышки коронавируса

Турция закрыла границу с Ираном из-за вспышки коронавируса

Валерия Драгомирова
Вспышка коронавируса, Иран, Турция, Коронавирус
Турция. Фото: daily.com.ua
Турция. Фото: daily.com.ua

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что страна решила временно закрыть границу с Ираном, где ранее зафиксировали первые случаи коронавируса.


Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Коджа также сказал, что из-за вспышки коронавируса в Иране Турция временно приостановила все международные рейсы из Ирана в одностороннем порядке.

По словам министра, в связи с выявлением этой болезни по меньшей мере восьми иранским гражданам не разрешили въехать в Турцию в пятницу и субботу.

Он сказал, что пять человек с симптомами простуды сдали отрицательный тест на коронавирус в восточной провинции Ван.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, число смертей от коронавируса в стране возросло до восьми, и было подтверждено более 40 случаев заболевания.

Как сообщали Українські Новини, в Италии более 130 человек заразилось коронавирусом, в связи с чем власти страны закрыли на карантин 12 городов

В школах отменены занятия, перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии А, запланированные на воскресенье. 

Больше новостей о: Вспышка коронавируса Иран Турция Коронавирус

Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары"
В МОЗ подтвердили, что ни одного случая коронавируса в Украине нет
Новости
Гончарук допускает выявление коронавируса у возвращающихся из Европы в Украину граждан 21:45
Турция закрыла границу с Ираном из-за вспышки коронавируса 21:15
Штормовой ветер усилится и добавится снег с дождями: прогноз погоды на 24 февраля 21:00
В центре Львова произошла массовая драка: двое полицейских травмированы 20:46
Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары" 20:17
больше новостей
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром: в Украине резко ухудшится погода 13:21 Карта
ВОЗ объявила о резком увеличении заболевших коронавирусом вне Китая 22:36
коронавирус. Карта. Скриншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
От коронавируса умерли уже 2360 человек: в США готовятся к закрытию школ и предприятий 09:24 Инфографика
Приехал в гости и застрелился: появились подробности трагедии в доме министра времен Януковича 12:52
больше новостей
Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2020: что известно про уникальную группу 17:05
Идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром: в Украине резко ухудшится погода 13:21 Карта
коронавирус. Карта. Скриншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
От коронавируса умерли уже 2360 человек: в США готовятся к закрытию школ и предприятий 09:24 Инфографика
В США отрабатывали действия на случай нападения России с ядерным оружием на объекты в Европе 15:55
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
больше новостей
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok