МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Иран из-за распространения коронавируса

Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Иран в связи с распространением в стране нового вида коронавируса Сovid-19.

Об этом говорится в сообщении консульской службы МИДа, передают Українськi Новини.

"В связи с распространением коронавируса COVID-19, первыми случаями смерти от вируса, Министерство иностранных дел еще раз подчеркивает необходимость гражданам Украины воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран", - сказано в нем.

Тем украинцам, которые сейчас находятся в Иране, министерство рекомендует следовать указаниям местных властей, в том числе об ограничениях по перемещению внутри страны, а также проявлять максимальную бдительность и принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности избегать скоплений людей и мест массовых собраний.

Также МИД просит украинцев в Иране сообщить посольству свое местонахождение и контактные данные.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук допускает выявление коронавируса у граждан, возвращающихся самолетом из Европы в Украину.

Кроме того, МИД призвало украинцев воздержаться от поездок в Италию.