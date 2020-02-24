Коронавирусом заразилось более 79 тыс. человек: актуальные данные о распространении заболевания

В то время как в Италии зафиксировали вспышку коронавируса, а в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией, в мире общее число зараженных превысило 78 тыс. человек, и более 2,5 тыс. погибли.

Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 77 150 подтвержденных случаев заболевания. По оценке SCMP, число заражений по всем странам составляет 79 363 человека.

Коронавирус

Согласно данным в отчете ВОЗ, всего были заражены 78 811 человек (из них в Китае — 77 042, умерло 2445). За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру зафиксированы 1769 подтвержденных случая заражения (17 случаев летального исхода).

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса в Италии украинское консульство приостановило работу в Милане на неопределенное время.

Тем временем ВОЗ передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус.

Напомним, согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.