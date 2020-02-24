подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
  • Новости
  • Мир
  • Коронавирусом заразилось более 79 тыс. человек: актуальные данные о распространении заболевания
24 февраля 2020, понедельник, 20:22 395 Инфографика
Мир 2020-02-24T20:32:16+02:00
Українські Новини
Коронавирусом заразилось более 79 тыс. человек: актуальные данные о распространении заболевания

Коронавирусом заразилось более 79 тыс. человек: актуальные данные о распространении заболевания

Таня Войтюк
Коронавирус, Вспышка коронавируса, ВОЗ, Пандемия, число зараженных, Covid-19, Вирус, Коронавирус в Китае, коронавирус в Европе
Карта распространения коронавируса. Фото: google
Карта распространения коронавируса. Фото: google

В то время как в Италии зафиксировали вспышку коронавируса, а в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией, в мире общее число зараженных превысило 78 тыс. человек, и более 2,5 тыс. погибли.

Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 77 150 подтвержденных случаев заболевания. По оценке SCMP, число заражений по всем странам составляет 79 363 человека.

КоронавирусКоронавирус

Согласно данным в отчете ВОЗ, всего были заражены 78 811 человек (из них в Китае — 77 042, умерло 2445). За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру зафиксированы 1769 подтвержденных случая заражения (17 случаев летального исхода).

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса в Италии украинское консульство приостановило работу в Милане на неопределенное время.

Тем временем ВОЗ передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус.

Напомним, согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

Больше новостей о: Коронавирус Вспышка коронавируса ВОЗ Пандемия число зараженных Covid-19 Вирус Коронавирус в Китае коронавирус в Европе

Из-за коронавируса консульство Украины в Милане пр...
Коронавирус потенциально может стать пандемией, — ...
ВОЗ передала Украине 30 наборов реагентов для тест...
Украина не готова к эпидемиям и пандемии: рейтинг ...
За полгода президентства недоверие к Зеленскому выросло практически вдвое
Коронавирусом заразилось более 79 тыс. человек: актуальные данные о распространении заболевания
Новости
В Киеве эвакуировали машину вместе с маленькими детьми 21:35
Аэропорт "Херсон" закрыли из-за непогоды 21:24
Акции итальянских компаний стремительно теряют стоимость из-за вспышки коронавируса 21:15
Снежные дожди с гололедицей, местами +12: прогноз погоды в Украине на вторник 21:00 Карта
Каждая десятая упаковка лекарств в Украине - подделка, - "Такеда Украина" 20:57
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
В Италии закрыли на карантин 12 городов 14:42
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином 22:17
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2020: что известно про уникальную группу 17:05
больше новостей
Официально в Италии 15,6 тыс. украинцев, инфицированных коронавирусом пока нет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok