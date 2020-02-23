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23 лютого 2020, неділя, 19:10 6
Європа 2020-02-23T19:18:23+02:00
Українські Новини
В Італії більше 130 осіб заразилося коронавірусом

В Італії більше 130 осіб заразилося коронавірусом

Таня Войтюк
Коронавірус, Вірус, Італія, Covid-19
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У той час як в Італії зафіксували спалах коронавірусу і закрили на карантин 12 міст, число заражень перевищило 130 чоловік.

Про це заявив голова національної служби Цивільної оборони Анджело Бореллі, передає CNN.

Згідно з даними Бореллі, тести на коронавірус дали позитивний результат у 132 чоловік.

"Двоє з них вже померли, один одужав. В даний час число осіб, які перебувають під наглядом лікарів, становить 129 осіб, причому 54 з них госпіталізовано 26 людей зараз перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. У разі потреби влади готові розміщувати заражених вірусом осіб на об'єктах збройних сил Італії, де буде введено карантин. Для цих цілей вже підготовлено понад 5 тисяч місць у військових казармах", - сказав він.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Італії різко зросла і станом на зараз перевищує 100. Зокрема, вранці 23 лютого в Італії підтвердили ще 34 випадки зараження коронавірусом COVID-2019. Загальне число підтверджених заражених коронавірусом становить 113.

Як повідомляли Українські Новини, від коронавірусу помер ще один пасажир лайнера Diamond Princess.

Це вже третій випадок смерті від коронавірусу серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess. Станом на 22 лютого кількість заражених коронавірусом на лайнері становить 634.

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